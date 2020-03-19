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疫情升溫！證期局加強出國控管　券商員工返台要自主隔離

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▲▼金管會。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲金管會證期局今天宣布，要求證券商應強化相關防疫措施。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在各國蔓延，台灣確診案例累計破百，繼金管會保險局祭出3項出國加強管控措施，證期局今（19）日也宣布，要求證券商應強化相關防疫措施，應掌握員工出國狀況，若回台應依規定進行居家檢疫或自主健康管理。

因應疫情發展，證期局表示，要求證券商應再強化相關防疫措施，包括增加要求業者應宣導員工及各級主管應避免非必要的公務及非公務出國，並應掌握公司人員出國狀況及採行相關防疫管理措施。

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證期局指出，若有人員自國外返台，應確實依規定要求進行居家檢疫或自主健康管理。

為提升證券商重視防疫及落實執行，證期局說，17日要求各證券商應在20日前通報各公司的防疲計畫與執行情形，同時也應在證期局每周的疫情調查表中，增加填報公司人員出國狀況及防疫控管資訊。

這份疫情調查表內容，包括查填已出國及未來一定期間預計出國的人數、職務、出國地區、出國期問、回國後執行防疫措施等内容，以利證期局掌握資訊及督促業者落實控管執行。

此外，保險局在16日率先對保險業祭出3項出國加強管控措施，董事長及總經理若有出國規劃，需事先通報，同時也要求保險公司設置「防疫長」，且層級拉高至總經理，並成立「防疫長群組」督促公司確實落實防疫工作。

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