遇新天地「傳教10分鐘」…女高中生慘中鏢！　自曝「痛苦治療日常」

▲ 南韓新天地教會。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃心瑀／綜合報導

南韓新冠肺炎確診人數持續上升，一名在重災區大邱的18歲女高中生於3月4日時確診，並在接受治療後痊癒出院，她日前向韓國媒體表示，自己於上個月20日在一處地下鐵遇到正在傳教的「新天地教徒」，當時她正巧被攔住，脫下口罩與傳教的人聊了約10分鐘的時間，沒想到兩個禮拜後就確診罹患新冠肺炎。

綜合韓媒報導，該名女高中生在2月20日時，於大邱一處地鐵站遇到正在進行街頭傳教的新天地教徒，當時她被攔下，並且脫下口罩與教徒們進行了約10分鐘的對話；沒想到就在2周之後，也就是本月3日時，被判定確診新冠肺炎。

女學生表示，那天遇到的新天地傳教徒可能也有被感染，她沒想到僅僅只有10分鐘的對話時間，自己就會被病毒感染，感到十分的荒唐；她在確診後的隔天，開始出現像是發熱等新冠肺炎會顯現的症狀，但因為醫院的病床數不足，所以10天內都在家裡進行隔離，但在此期間，保健所的人會定期打電話確認她的健康狀態，以及是否有充足的口罩數量和生活用品，同時也告訴她「只要有任何症狀，就算是凌晨也可以打電話」讓她感到十分安心。

報導中指出，女學生在家中接受隔離的期間，獨自一人待在房裡，家人則是把三餐放到門口前面，而她只伸出手將東西拿進房間食用，在使用浴室方面，每次上完廁所都會用保健所發放的消毒劑噴灑，本人使用過的任何器具跟衣服，都會單獨清洗；因為女學生進行完全徹底的隔離消毒措施，幸運的身旁並未出現其他的追加感染者。

女學生雖然是屬於輕症患者，但同樣的在隔離期間遭受嚴重的痛苦，她說在與疾病對抗的過程當中，每次發燒都會不停地流汗，到了也會呼吸也會更加困難，每次呼吸都會感覺到肺好像要裂開一樣，咳嗽的時候則是會因為喉嚨中的痰卡住，好像快要死掉，下腹反覆出現絞痛的症狀，而且只要出現一次腹痛就會有約3小時沒辦法動彈，整個過程當中有4天的時間，無法在房裡走動；這樣的情況若是出現在年紀大的感染者身上，可能非常難堅持下去。

13日時，女學生說當天起床之後症狀就像說謊般的消失，經過檢查之後確定痊癒，並且可以結束隔離生活，她終於能夠到外頭透透氣，同時也對給予自己治療的醫療團隊表達深深的感謝之意，她也說「誰都不會想要被感染，希望大眾在看待確診者時可以給予溫暖的視線。」