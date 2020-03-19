央行經濟成長預期未「保2」　祭2000億融通方案護中小企業

▲ 央行總裁楊金龍。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

全球受到新冠肺炎(COVID-19)疫情干擾，衝擊供應鏈與最終需求，央行今（19）日舉行理監事會議，預估全年經濟成長率未「保2」，為1.72%。

央行表示，隨著肺炎疫情擴散，預期今年國際景氣明顯趨緩，不利台灣出口，加上來台旅客劇減，抑制服務輸出成長。內需方面，疫情影響國內消費信心及就業市場，預期民間消費支出保守；另外，廠商投資計畫亦可能受影響，且去(2019)年資本設備進口大幅擴增，墊高比較基期，民間投資成長將趨溫和。

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央行指出，由於疫情不確定性升高，國際機構陸續下修全球經濟成長率，央行預測疫情影響主要在上半年，下半年成長可望逐漸回溫，全年經濟成長率為1.92%，明顯低於上年之2.71%，亦低於央行去年12月的預測2.57%。

針對經濟成長預期不保2，央行總裁楊金龍表示，跟主計總處估測不一樣，主要是主計總處在2月預期，從2.72%下修到2.37%，而他們是假設疫情延續到3月；而央行從2.57%下修到1.92%，則是假設疫情持續到6月。但楊金龍指出，主要仍要關注新冠疫情對全球與對台灣影響的時長。

另一方面，央行為減緩疫情帶來的衝擊，在降息同時也推出2000億中小企業融通方案，是有史以來第一次。楊金龍表示，這金額、利率都是暫定，額度夠不夠都會滾動式檢討調整、有彈性空間，以確保達到資金釋出的效果。

楊金龍指出，明天就會開始召集公股行庫、民營銀行以及中小企業信保基金來討論詳細機制，了解要怎麼運作對中小企業是最好的，讓整個中小企業融資發揮到最有效的作用。