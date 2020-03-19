元大S＆P原油正2解除危機　金管會拍板放寬期貨ETF下市門檻

▲金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）在各國蔓延，考量近期市場波動劇烈，金管會今（19）日放寬期貨信託基金（ETF）下市門檻，從近3個營業日的基金平均單位淨資產價值跌幅達90%，放寬為近30個營業日，同時也增訂免下市的彈性條款。

隨著疫情升溫，國際油價崩跌，元大S&P原油正2 ETF（00672L）的單位淨資產價值為1.4元，而最近3個營業日的基金平均單位淨資產價值為1.99元，已低於2元，已達下市門檻，不過隨著金管會放寬門檻，暫時免除下市命運。

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金管會發布最新函釋，修改期貨信託基金管理辦法第83條第2項第3款規定，即日起放寬期貨信託基金的下市門檻，關於淨資產價值跌幅標準，從原先3個營業日放寬至近30個營業日，適應基金類型有2種。

首先，非屬指數股票型期貨信託基金者，最近30個營業日的基金平均單位淨資產價值，較最初單位淨資產價值累積跌幅達70%時或基金平均淨資產價值低於2,000萬元者；其次，屬指數股票型期貨信託基金者，最近30個營業日的基金平均單位淨資產價值，較最初單位淨資產價值累積跌幅達90%時或基金平均淨資產價值低於2,000萬元者。

金管會證期局副局長張振山表示，這次發布函釋修正，所有期貨ETF將一體適用，目前台灣指數股票型期貨ETF共有16檔，其中有2檔期貨ETF淨值低於3元，包括元大S&P原油正2 ETF。

金管會這次特別增訂彈性規定，因應經濟、金融情勢變化，導致基金淨資產價值發生重大波動，得報金管會核准在一定期間不受原下市規定限制。