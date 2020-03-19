央行利率創歷史新低！總裁楊金龍：會採「更寬鬆」貨幣政策　但不會零利率

▲ 中央銀行今日下午召開今年第1季理監事會議，央行總裁楊金龍會後親自宣布降息1碼。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

央行今（19）日宣布降息1碼，政策利率改寫歷史新低，央行總裁楊金龍表示，「調整要快速、勇敢」，一定會讓市場資金充分，不讓企業受到影響。「最起碼我們會採更寬鬆貨幣政策環境，讓企業渡過這難關」，

但楊金龍也指出，「我想我們應該還有空間，但是應該是不會讓利率呈負的。」

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楊金龍表示，利率是比金融海嘯時期還要低，這次除了政策利率調降1碼之外，操作利率也同時降1碼。因為與金融危機當時相較，這一次疫情所波及的範圍比較廣泛。大陸封城管制致物流、金流受阻，也讓供應鏈受到影響，原以為疫情結束之後，供應鏈就可以恢復，沒想到演變成全球性的擴散，就讓需求面也受到影響，各國際機構都大幅調降全球經濟成長率，因此央行認為有必要來做防範性措施。

對於美國在短期之內緊急、無預警降息，楊金龍表示，他個人也很驚訝，他指出，「基本上有他們的道理，但我本身無法掌握。他有他的必要性、做了決策，但市場反應有些時候變成驚恐。」楊金龍直言，這也讓央行一直思考這問題，目前台灣相對很穩定，如果緊急做出措施，會不會讓市場嚇壞。

但楊金龍表示，央行仍會密切關注市場動態，他舉例，比如下次理監事會議在6月中，若4月全球經濟狀況很緊急，就會召開臨時理事會，或是如同以往用常務理事會來緊急討論因應。

楊金龍指出，「這一次降息與融通機制，不是在支撐經濟，而是保持企業營運不中斷。」最後並強調，中央銀行所做動作都是希望市場都好，希望這次降息對企業有實質幫助。