邑錡去年EPS 1.07元  超額配發股利0.55元、股息0.65元

▲邑錡董事長陳世哲。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

縮時攝影機大廠邑錡（7402）今（19）日公告2019年合併營收達5.81億元、稅後淨利2369萬元、每股稅後盈餘(EPS)1.07元，董事會決議配發每股現金股利0.55元、股票股利0.65元，股利配發率達112％。

邑錡表示，2019年自有品牌及創新ODM業務表現不俗，皆來到雙位數營收成長，但因投入自有IC開發墊高研發費用、下半年受創新ODM業務主要客戶新舊產品調整，以及第4季受策略轉投資丹麥智能鎖新創公司費用認列影響整體獲利表現，但將有助於未來2-3年加速整合縮時IoT智能產品。

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邑錡指出，伴隨自有IC進入量產，除了可下降產品開發時程與成本，更有機會成為服務創新ODM客戶的模組化核心元件，2020年隨著Brinno自有品牌新產品多領域應用搶市、整合通路布局發酵、創新ODM業務新舊客戶耕耘多時之新品導入量產，有望帶動公司整體獲利表現。

邑錡進一步指出，2019年旗下自有品牌OBM及創新ODM雙業務營收比重分別為38％、62％，帶動整體毛利率達31％、營業利益率達7％，而2020年將投入更多資源提升Brinno自有品牌業務，望能提升整體毛利。

邑錡表示，公司將優化軟硬體設備，開發Brinno縮時產品連網技術，致力擴大Brinno品牌市場占有率，推出創意商用配件套組等，並把創新ODM業務提升生產供應鏈管理效益，持續耕耘開發億元級客戶訂單表現，有助於進一步提升經濟規模效益，並增進產能稼動率。

邑錡指出，董事會決議通過2019年股利政策，考量公司營運資金充沛與財務體質健全，擬配發2019年每股現金股利0.55元、股票股利0.65元，股利配發率達112％，以期將公司營運回饋給全體股東共享。

此外，邑錡看好旗下雙業務良好營運發展，為維護股東權益與轉讓予員工，董事會也決議通過，自3月20日起至2020年5月19日將實施庫藏股，預計買回自家股票600張，買回價格區間為新台幣25元至50元，且當股價低於所訂區間價格下限時將繼續買回。

展望2020年上半年，邑錡表示，短期內全球經濟恐受新冠肺炎疫情升溫影響，公司經營層在確保營運資金無虞之下，邑錡仍持續投入Brinno新產品研發以完善縮時攝影及智能家居產品線，利用視訊會議加強與經銷商的產品銷售訓練，可望於今年上半年推出新品，將有助於創造良好營運表現。