鼎炫-KY去年EPS 8.14元　每股配發現金股利5元

▲鼎炫-KY。（圖／鼎炫提供）

記者姚惠茹／台北報導

全球衡器暨專業EMI材料領導廠商鼎炫-KY（8499）今（19）日公告2019年營收為18.56億元，年增12.66％；稅後淨利4.17億元，年增2.03％；每股稅後盈餘（EPS）8.14元，年增2.52％，董事會決議配發現金股利5元，以今日收盤價61元計算，現金殖利率達8.2％。

鼎炫-KY表示，2019年營運主要受惠近年擴大旗下EMI材料事業應用領域、單一產品的EMI材料滲透率提升等效益顯現，隨著全球主要品牌廠商陸續發表新機種產品，帶動旗下材料事業維持良好銷售動能。

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衡器業務方面，鼎炫-KY指出，集團積極開拓全球大型連鎖超市ODM代工訂單，並進行中國農貿市場專案接單策略調整，在雙業務營運動能持續暢旺，挹注2019年全年營收、獲利繳出上市以來新高的亮麗成績。

鼎炫-KY表示，2019年旗下衡器及材料事業營收比重分別為35％及65％，集團致力優化雙事業營運體質持續精進，包括EMI材料事業投入新款材料研發並強化自動化生產效益提升，加上受惠消費性電子產品的高效能需求帶動新款規格EMI材料使用量增加。

鼎炫-KY指出，集團致力強化智能衡器的研發與銷售，推出自有「T-Touch Central」智能秤重雲端管理平台，以滿足食品履歷追溯、大數據應用分析等需求， 2019年整體毛利率及營業利益率維持高檔水準，分別較2018年的44.99％及28.74％提升至46.67％及28.8％。

鼎炫-KY董事會決議通過2019年股利政策，考量公司整體財務體質健全且營運現金充沛，擬配發每股5元現金股利，股利配發率超過6成，以今日收盤價61元計算，現金殖利率達8.2％，以期將公司營運回饋給全體股東共享。

展望今年第一季，鼎炫-KY表示，短期雖受到中國生產基地及上游供應廠商延後復工影響而遞延訂單出貨，不過目前衡器與材料雙業務在手訂單無虞，且隨著已經有序復工，看好產能稼動率將逐漸回升，整體營運可望先蹲後跳。