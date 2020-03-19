全球最大高爾夫球桿頭商也加碼　投資台灣三方案達9187億元

▲經濟部投資台灣事務所今（19）日通過最新投資案，全球最大高爾夫球桿頭製造商復盛應用科技也回台加碼投資。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

台商回台一波波，經濟部投資台灣事務所今（19）日通過最新投資案，全球最大高爾夫球桿頭製造商復盛應用科技及橋椿金屬，根留台灣方案通過科定企業及竹科某晶圓鍍膜大廠等案，推升投資臺灣三大方案投資總額達9,187億元，可望創造8,837個本國就業機會。

官員指出，全球最大高爾夫球桿頭製造商復盛應用科技，近年來將事業觸角擴及航太、車用及機密工業零組件，擁有臺灣唯一合格的航太級鈦合金鑄造廠。桃園廠負責高爾夫球桿頭高階前端製程，勞力密集後段製程則設於中國大陸廣東與越南。

請繼續往下閱讀...

受到中美貿易戰高關稅影響，加上國際投資環境轉變等趨勢下，復盛應用科技決定將投資重心部分移回臺灣，將斥資逾5億元擴建現有桃園廠房，全面提升製程自動化與設備智能化，另提升鑄造技術以應用於更高附加價值航太產業。將可創造34個本國工作機會。

橋椿金屬是全球最大鋅壓鑄水龍頭零組件製造商，在美中貿易戰爆發後即提高臺灣產能降低風險，去年四月首次通過臺商回臺方案後，由於兩個主要境外生產基地均在廣東，產能又遭受武漢肺炎疫情影響甚鉅，為了因應市場需求及提升營運效能，回臺擴產有其迫切與必要性，將再投資近30億元在台中大雅中科廠區增建既有廠房及新增19條智慧組裝產線，以滿足中國大陸市場之外的需求，再創銷售巔峰。

科定企業是業界唯一擁有產銷一條龍的木製建材龍頭大廠，近年因中美貿易戰持續升溫，加上大陸投資環境轉變及競爭對手日益崛起，為開拓全球商機，科定企業將於嘉義大埔美生產總部斥資逾5億元，持續投入智慧化生產設備，優化製程並強化研發能量，更預計增聘85位本國優秀人才，藉以維持國際領先地位。

位於竹科某晶圓鍍膜大廠專注於彩色濾光膜、微透鏡代工業務。該廠提供整合性「晶圓級彩色濾光膜」與「光學薄膜」技術，可運用於CIS影像感測器、光學指紋辨識，以及3D感測元件。為因應市場與主要客戶對高階光學產品的需求，預計投入約一百億元增加產能滿足市場缺口，打造智慧化生產環境，以維持全球感測元件服務市場領先地位。

經濟部表示，目前「投資臺灣三大方案」已帶動399家企業投資約9,187億元，創造75,852個本國就業機會。其中包括176家臺商回流投資約7,232億元，帶來59,703個就業機會；54家根留臺灣企業投資約1,171億元，可創造8,837個本國就業機會。後續尚有74家企業排隊待審。