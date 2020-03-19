台積電染疫效應！聯電禁外國訪客入廠、智邦架帳篷、南茂租貨櫃屋戶外開會

▲聯電今日內部公告，所有外國訪客一律禁止進入廠區。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／新竹報導

台積電（2330）昨（18）日公告一名員工確診新冠肺炎（COVID-19）後，明（20）日將開始實施分流上班，竹科大廠為防疫出奇招，聯電今（19）日宣布，禁止所有外國訪客進入公司；半導體封測廠南茂設置貨櫃屋，讓客戶或供應商可「戶外開會」；網通廠智邦則是在門口搭遮雨棚架，接待訪客；竹科館領局也帶頭示範，大型會議採梅花座。

根據聯電（2303）內部文件指出，因應疾管署昨（18）日最新宣布因國際疫情持續升溫，境外移入個案暴增，今日凌晨零時起，非本國籍人員一律限制入境。不分國籍，所有入境者一律居家檢疫14天。

聯電表示，不僅所有國外訪客不准進入公司，相關裝機、維修等行程盡量不做安排，先確保公司員工健康安全為優先。至於分流辦公，聯電表示，分區辦公會是下一階段的措施，一旦政府宣布有社區感染，就馬上啟動該機制。

由於竹科染疫升溫，竹科管理局帶頭做示範，像是記者會或大型會議地點皆改到通風良好、有窗戶、較為空曠的會議室，座位也採梅花座。

封測廠南茂（8150）目前禁止供應商和客進入廠區；針對內部員工，也減少因公出差。針對訪客，南茂在門口承租貨櫃屋作為替代方案，作為臨時接待訪客區，由各部門預約時段，該時段使用完畢就清潔消毒。

網通大廠智邦（2345）則在廠區入口架起戶外帳篷，並擺設桌椅，讓客戶、供應商等訪客不需進入廠區，即可在戶外訪客區洽談相關事宜。

▼竹科大廠防疫出奇招，南茂承租貨櫃屋戶外開會，下同。（圖／記者周康玉攝）

▼竹科大廠防疫出奇招，智邦科技架外棚會客。（圖／記者周康玉攝）