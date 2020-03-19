俄羅斯爆首例新冠肺炎死亡　病患高齡76歲有心臟病史

▲歐美地區的新冠肺炎疫情開始爆發。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

俄羅斯在19日爆出首例新冠肺炎死亡病例，患者是79歲婦女，生前有糖尿病和心臟病史，於上周在一家私人診所被檢驗出對病毒呈陽性反應，隨後便轉往一家專門醫治傳染病相關疾病的醫院進行隔離，至於被感染的時間地點與身亡時間，當局沒有詳細透漏。

莫斯科冠狀病毒危機處理中心在19日表示，目前俄羅斯境內共有147例確診病例，並有1人身亡，這些患者都沒有明顯的新冠病毒感染症狀，強烈建議60歲以上的長者，要盡量減少與他人接觸的機會，因為老人是最容易感染新冠病毒的族群，當局已經開始追查患者生前接觸的人，目前還沒有出現親密接觸者感染的情形。

因應新冠肺炎全球大流行，俄羅斯政府17日宣布，全國邊境封鎖，所有外國人到5月1日前禁止進入，例外人員包括取得俄羅斯永久居留權的居民，還有其他類別如飛機機組員、跨國卡車司機，以及出席喪禮的人員。