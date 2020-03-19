「政府應公開停課校名」台大公衛院長詹長權：可能是社區傳播

▲台大公衛所所長詹長權認為，政府應該公佈校名、以社區傳播的可能性與民眾溝通。（資料照／記者李毓康攝）



記者林育綾／台北報導

北部高中同校出現2名新冠肺炎確診，該校今（19）日也宣布全面停課至27日；而台大公衛學院院長詹長權表示，此案例不排除有境內感染的可能性，而校園是社區的一部分，政府應以「社區傳播」的可能性去思考並與大眾清楚溝通，也應該公布學校的名字，以利社區防疫備戰。

據疫情指揮中心表示，案59高中生在1月與家人到希臘遊玩，3月5日返台，12日出現症狀，15日公布確診。許多人認為他是境外感染，不過台大公衛學院院長詹長權日前從潛伏期推斷就認為，「不排除有台灣境內感染的可能性」。他說明，由於症狀潛伏期約2至14天，可推論該生在境內感染機率是57%（潛伏期14天）到100%（潛伏期2天）之間。

請繼續往下閱讀...

當時他表示，疫情調查的方向除了假設該案例為「境外移入」，詳細調查案例的接觸史之外，也應該假設該案例為「社區傳染」，「詳細調查案例在國內曾經活動過地點的環境汙染，這樣子的疫情調查才不會掛一漏萬！」

如今該校又有第2例確診，其位置與案59座位鄰近，該校今19日也宣布全面停課至27日。

詹長權在晚間接受《ETtoday新聞雲》電訪表示，當新冠肺炎已邁入全球大流行，意謂著「社區傳播」國內外到處都有可能，只是規模大小的問題，「要不要宣布社區傳染與否是一回事，但政府應該要開始更清楚與民眾溝通。」

詹長權也說，政府應該公布停課的學校名字讓大眾知道，在香港、新加坡都是這樣做，「因為疫調如果是境外移入，公布的需求較低；但若是在社區，民眾應該要知道。」他認為疫調區分境內、境外的意義，對防疫的意義不大，防疫如果要成功，防堵與減災兩者要併行互用。

他也說明，校園2人確診感染可作為社區傳播的指標，因為學校本來就是社區的一部分，尤其高中生應該不會有明顯症狀，這部分應該要提高警覺。若政府不公布學校，其實社區也都會傳開，若一直不公布資訊，久了民眾也會感到更恐慌，對防疫失去信心。

影／新冠肺炎首例！北部確診高中生傳給同班同學 全校停課到27日

影／北部染疫男高中生傳給「斜前方同學」 鄰座5同學還在採檢中

「北部2高中生染疫」為何只停課7天？ 莊人祥：3/13該班已居家隔離