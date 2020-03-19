直擊！台積電員工確診大樓冷清清　門口設置水龍頭、人人戴口罩

▲台積電昨公告一名員工確診後3月19日現況。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／新竹報導

台積電（2330）昨（18）日公告一名員工確診新冠肺炎（COVID-19）後，因曾近距離接觸者約30人，明日將開始實施分流上班。《ETtoday》今（19）日直擊台積電員工確診後各廠區情形。

台積電總部12A廠（同時也稱為張忠謀大樓）過去經常有訪客和供應商在門口圓環內聊天，近日冷冷清清。

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台積電自疫情爆發以來，也在各廠區外設置水龍頭，進入廠區前要先量體溫、洗手。

台積電同時宣布將實施分流上班，一個課（單位）分成A、B兩組，兩組在不同樓層，換言之，原本坐在同一辦公室的同事，分流後會有一半是另一個團隊的。

台積電員工表示，此分流方式能避免一個團隊（team）當中如果有人確診，還有另一半的人可繼續運作。

台積電員工表示，自疫情蔓延以來，每天上班都要進行體溫回報，確認無虞才可進廠工作。

台積電自三月以來，更陸續控管供應商出入。上月宣布，2月20日起，凡14日內到過日本、韓國、新加坡的供應商都禁止進入廠區，需自主隔離14天，簽「健康聲明書」才可進入廠區。本月因疫情在歐美地區先後蔓延，宣布3月12日起，曾去過歐洲國家的供應商也必須隔離14天，確認健康狀況後，才能入廠區；自3月15日起，再增加美國、加拿大、中亞地區。

台積電表示，自新冠肺炎疫情發生以來，所有進場訪客和廠商都需要填寫健康聲明書和旅遊史、接觸史，自上月開始，因應疫情升溫，特別針對有管制地區旅遊史的供應商實施門禁。

▼台積電員工確診隔天，員工即使在戶外皆戴口罩 。（圖／記者周康玉攝）

▼台積電公告員工確診後現況，訪客都在門口排隊。（圖／記者周康玉攝）

▼台積電公告一名員工確診後，門禁加倍森嚴。（圖／記者周康玉攝）

▼台積電一名員工確診後，12F廠門禁森嚴。（圖／記者周康玉攝）

▼台積電大樓外設置水龍頭，下同。（圖／民眾提供）

▼台積電大廳要通過量體溫儀器才可進入廠區，下同。（圖／民眾提供）