台股重挫創3年半新低　金管會出手救市「禁止平盤以下放空」

▲台股今天大跌逾500點，失守8700點，再創3年多新低。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，全球金融市場震盪劇烈，金管會今（19）日宣布，即日起當日收盤價跌幅達3.5%以上，隔天交易日不得以低於前一交易日收盤價放空。

為維持證券交易市場的秩序及穩定，保障投資人權益，避免個股價格因放空交易行為加速跌勢，金管會宣布即日起採取2措施，首先是投資人融券賣出或向證券交易所借券系統、證券商或證券金融事業借券賣出上市櫃股票及台灣存託憑證，於該有價證券當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日不得以低於前一交易日收盤價融券及借券賣出。

請繼續往下閱讀...

不過，次一交易日的收盤價跌幅仍達3.5%以上，持續進行價格限制措施，但證券商及期貨商因辦理業務，避險需求所為的融券及借券賣出，則不在此限。

金管會證期局副局長張振山指出，過去在2015年6月1日漲跌幅從7%放寬至10%，當時規定跌停10%，隔天不能平盤下放空，而2015年8月當時祭出的救市措施則是不論股票漲跌多少，一律禁止平盤下放空。

以今天來看，上市743檔、上櫃490檔，總計1,233檔跌幅超過3.5%，換句話說，明天起若這1,233檔就禁止平盤下放空，這也是金管會首度「有條件」禁止平盤下放空。

金管會也限制不得以低於前一交易日收盤價融券及借券賣出的交易日，投資人從事有價證券當日沖銷交易，現券賣出後未完成反向交易，賣出價格低於前一交易日收盤價者，不得變更交易類別為融券賣出或借券賣出。

張振山說明，投資人在做當沖交易者，若是採用「先賣後買」，因此賣掉後券卻買不回來的時候，一律禁止做融券，只能以借券等方式，但這種方式通常成本會比較高。根據統計，到2月底為止，融資餘額達1,046.65億元，融券張數達56萬1,779張。