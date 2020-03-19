新北藝文場館全面暫停開放2週！上百圖書館、5大博物館入列

▲新北市政府文化局宣布，所屬各藝文場館將自3月20日起暫停對外提供服務2週。(圖／新北市立圖書館新總館，新北市政府提供）

記者林育綾／綜合報導

為加強防疫新冠肺炎疫情，新北市政府文化局所屬各藝文場館宣布，將自3月20日起至4月2日暫停對外提供服務2週，包括5大博物館、林家花園、新北市立圖書館總館及102間分館等皆入列，少數部分場館的戶外空間開放，後續將視疫情發展再做彈性規劃。

新北市文化局表示，暫停開放館舍包含5大博物館、林家花園、市立圖書館總館及102個分館、各藝文中心、藝文園區及展演場地等，封閉式空間及室內場地。少數部分場館的戶外空間開放，如：435園區戶外場地、十三行考古公園、陶博戶外區域將維持開放。暫停服務期間，將持續加強環境清潔與整備工作。

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文化局提到，即日起各館舍將配合防疫，發布相關暫停開放的訊息，提供民眾至官網或FB查詢；閉館期間民眾也可利用線上實境導覽的方式，持續瀏覽典藏，或以線上閱讀、閱讀便利包的方式讓藝文資訊的不間斷。

新北市圖書館各分館與總館皆暫停開放2週，館內閱覽服務及活動一律暫停，借書方面，須提前於線上預約，並於各區擇定一館提供預約取書的服務外（於各館入口辦理），如需還書的民眾，可將書籍投入各館還書箱內；讀者預約取書及還書日期皆順延至5月1日。另外圖書館為弱勢學童所推出的「幸福餐券」與「課後陪讀」仍照常辦理，並加強防疫保護措施，讓社會照顧不因疫情而停息。

文化局表示，面對疫情日趨嚴峻，為加強防疫並保障民眾健康，新北市府暫停開放各藝文場館，這段期間造成民眾使用不便，請大家體諒，期待能共同攜手防疫，度過難關。