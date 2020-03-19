央行降息1碼　房貸族每千萬元「月省利息1166元」！

▲房市。（圖／記者李毓康攝）

記者吳靜君、李瑞瑾／台北報導

央行宣布降息1碼，房貸族的壓力可以減輕。銀行業者表示，過去央行調降1碼（0.25個百分點），銀行在房貸的基準利率大約會反映14個bp。

也就是說，如果民眾的房貸利率1.7%，就可以降到1.56%，尤其現在各銀行的房貸最低只有1.56%左右，將可能房貸利率會更低。以1000萬元的房貸來說，一年可以減輕1萬4000元的利息，換言之每個月可以減輕1166元的負擔。

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央行總裁楊金龍指出，房貸利率會跟著這一次利率調降而下降，房價去年有因台商回流，商辦、工廠、土地需求增溫，造成房市比較熱絡，但是最近遇到疫情之後就慢慢下去。楊金龍表示，基本上央行也都會密切注意房價，房價雖跟利率有關，但應不至於因為房貸利率下降而造成房價上漲。

另外，看到五大銀行新承做房貸利率目前在低點，央行指出，銀行承做房貸利率都有房價指數參考，每家銀行參考指標也都不同，銀行承做多少利率是銀行端考量，央行這邊只是關心利率走勢。

一名行庫高層指出，央行降息1碼，對於銀行的利差確實很傷，今年的獲利恐怕也不樂觀，但是在疫情爆發時，銀行盡量幫助有前景的企業；另一位主管表示，站在企業角度，降息這件事本身有利於減輕負擔、降低資金取得成本，增加市場流動性，加上央行必須展現政策態度，宣示刺激、支持經濟發展的決心，因此今天決議降息1碼，普遍還在市場預期範圍內。