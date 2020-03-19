工研院仿生多突狀磁珠製備技術　抗癌新星勇奪愛迪生獎

▲工研院開發治療癌症的「仿生多突狀磁珠製備技術（iKNOBEADS）」。（圖／工研院提供）

記者姚惠茹／台北報導

工研院開發治療癌症的「仿生多突狀磁珠製備技術（iKNOBEADS）」，今（19）日宣布獲得擁有「創新界奧斯卡獎」美譽的愛迪生獎銅牌獎（Edison Awards），目前已與相關醫學中心合作，預計今年下半年推出臨床用GMP(Good Manufacturing Practice)等級產品。

工研院今年以「仿生多突狀磁珠製備技術」獲得愛迪生獎（Edison Awards），愛迪生獎執行總監法蘭克．波納費里亞（Frank Bonafilia）表示，經仔細審查，評審們一致認為工研院的iKNOBEADS是一項翻轉規則（game-changing）的創新技術，因而在該類別最佳創新產品與服務中脫穎而出。

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工研院院長劉文雄表示，「仿生多突狀磁珠製備技術」以獨特的突觸結構有效提升T細胞活化效率，可擴增T細胞數量至百倍，使用的磁珠量只需市售磁珠的三分之一，即可讓休眠的T細胞成為作戰部隊，且具有記憶力，可應用在免疫γδT細胞的活化與擴增，是目前免疫細胞治療的主流方法。

劉文雄指出，團隊目前針對像是血癌、淋巴癌、骨隨癌等進行研究開發，並與國內外多所醫學中心與生技業者洽談合作，以「仿生多突狀磁珠製備技術」作為平台，在下半年推出臨床用GMP等級商品，未來期望能應用於各種免疫細胞治療，特別是實體癌症，成為下世代免疫細胞療法新利器。





▲工研院開發治療癌症的「仿生多突狀磁珠製備技術（iKNOBEADS）」。（圖／工研院提供）

工研院生醫與醫材研究所組長陳廷碩負責找資源、訂出計畫目標的總舵手，副組長江佩馨緊盯著製程、調製配方，對於細節完全掌握；而計畫主持人陳振泰則率領著團隊實地演練操作、力求將技術達到完美，研發出全球獨一無二的「仿生多突狀磁珠製備技術」（iKNOBEADS）。

回憶起研發之初，江佩馨說，磁珠雖是目前免疫細胞治療的主流方式，然而所有市售磁珠皆為正圓球形，且僅2家國際大廠提供，因此研發第一年，團隊以磁珠外型呈現「均圓」狀態為目標，甚至研究起半導體製程均圓需求，致力於打造完美「圓珠」。

後來怎麼會變成突狀磁珠呢？江佩馨透露，這來自於一次突發奇想，團隊運用化學比例配方調整生產正圓磁珠合成時，良率大約為99%，1%的NG磁珠則會呈現不規則形狀，從顯微鏡下看來，這些長觸角的NG磁珠，形態長得很像「樹突細胞」，於是團隊想到是否更能刺激T細胞活化。

江佩馨指出，團隊歷經一番掙扎，決定往多突狀方向，且癌細胞的治療過程非常複雜，唯有優化多突性磁珠，並且增強製備磁珠技術的穩定性，才能夠讓磁珠可以真正導入治療，步入實際幫助病患的階段，最終研發成功，提供給後端免疫細胞治療應用。

▲工研院研發的iKNOBEAD，仿樹突細胞的突狀結構。（圖／工研院提供）