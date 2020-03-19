美最新研究：新冠病毒可附著於塵埃　在空中飄浮達3小時

▲圖為顯微鏡下的新冠肺炎病毒。（翻攝NIAID）

圖文／鏡週刊

根據刊登在《新英格蘭醫學期刊》的一篇最新研究，新冠肺炎病毒在空氣中可以存活三小時，在塑膠和不銹鋼表面，甚至可以存活達三天之久；也就是說，病毒不但可透過飛沫、空氣傳染，我們如果觸摸到受感染的物品，也有染病的風險。

美國國家衛生院、疾病預防控制中心、UCLA和普林斯頓大學的研究人員，合力檢驗新冠肺炎病毒能在空氣中、或者銅、紙箱、塑膠與不鏽鋼表面存活多久，並與SARS（嚴重急性呼吸道症候群）比較。

結果發現，新冠肺炎病毒可附著在飄浮空氣中的微小塵埃粒子，例如霧、灰塵和用於醫療中的呼吸器與噴霧器的氣體，存活達三小時。在銅製品表面可存活四小時，紙箱上可以存活24小時。

病毒在塑膠和不鏽鋼表面可以存活更久，可達三天，科學家並表示，殘留在表面的病毒會隨著時間逐漸減少。

衛生專家先前已知武漢肺炎病毒的傳染途徑包括人際接觸、打噴嚏、咳嗽的飛沫，以及殘留在物品上的病毒；病毒也可透過空氣傳染，病毒存活於空氣中的時間長短視氣溫和濕度而定。

最新這項研究顯示，新冠肺炎病毒的穩定性類似SARS，但不同於SARS的是，沒有症狀的受感染者也能傳播武漢肺炎病毒 。

資料來源：CNBC、NIH



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