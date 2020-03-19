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理財周刊／待疫情冷卻　熱錢必將流竄

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

美股連續暴跌引爆金融商品跌勢惡性循環，而由疫情引發的恐慌性賣壓，卻也造就了許多宅經濟商機，像遠距教學、視訊服務、居家辦公等題材暴紅。

文／馮泉富

美國FED繼3月3日緊急調降聯邦資金利率兩碼之後，11一日再把附買回操作上限從1500億美元調高到1750億美元。緊接著3月12日宣布將透過三次操作，向市場注資1.5兆美元之流動性，以支撐市場並刺激經濟。

結果金融市場往更壞的方向想，揣測FED可能看到了一般人無法即時得知的重大利空數據，進而更加恐慌的拋售股票，於是美股道瓊指數暴跌2352點，這也間接導致台股加權指數當周下跌10.54％，寫下近20年來單周最大跌幅。

請繼續往下閱讀...

由於FED救市首要任務，就是提供足夠流動性，避免信貸市場陷入緊縮與減緩資產負債壓力。因此，在市場恐慌之下，聯準會再度於假日(周日)召開緊急會議，端出史上最大單日規模的寬鬆貨幣政策，一口氣降息四碼，聯邦基金利率從原本的1~1.25％的區間，下調至0~0.25％之間。並推出七千億美元的QE，其中有五千億美元用於購買美國公債，另外二千億美元購買房貸抵押證券。

由於美國信用利差開始揚升，金融市場高度緊張，FED也同時調降對銀行緊急放款的貼現窗口利率至0.25％，降幅達五碼，且將放款期限延長至九十天。

事實上，貼現窗口之條件放寬，對支撐流動性與銀行體系的穩定扮演十分重要的角色，可惜的是，FED放得越寬，市場越懷疑FED看到了什麼不可告人的大利空。

於是16日(周一)美股期貨電子盤早早就跌停，觸及熔斷機制，當日道瓊指數重挫2997點，再度改寫歷史紀錄。現階段股市的問題到底是出在哪？全球央行撒錢是真的，金融體系資金沒有斷鏈是真的。顯然，主要的問題還是在市場對新冠病毒疫情的恐懼。近期市場的恐慌程度一度創高，但歷史告訴我們過度恐慌之後仍是機會。

經濟衰退領先反應 熱錢效應跟隨在後

如前所述，目前市場的疑慮來自兩個部分，一是疫情高峰的時間落點，二是疫情對實體經濟的影響程度。就第一點而言，先前由於歐、美國家的輕忽，導致疫情急速擴散。不過，也由於目前陷入恐慌，全球將投入更多的資源做防疫工作，也更重視政府部門、工商業運轉的所有配套措施。

美國已向歐洲部分地區發布入境管制，部分職業運動也停賽，紐約百老匯劇院暫停演出，加上學校、辦公室、運動場等機構皆已執行相應措施，雖然對美國經濟帶來衝擊，但也是相對有利於疫情之控制，歐洲諸多國家亦復如是。

投資人試想，疫情總有一天會受控，猶如亞洲諸國。目前歐、美國家只是正在經歷亞洲國家一個半月前的歷程。國情與對峙手段雖有不同，但只是解決時間的長短不同而已；不論一個月，兩個月，還是三個月，疫情終有受控的一天，一切經濟運作也將逐步恢復正常。
第二點，疫情對實體經濟確實會造成影響，部分需求無法遞延，直接受衝擊的如航空、旅遊、餐飲、實體商店等；但也有一部分需求影響較小，只是遞延或是移轉，例如部分實體商店之消費移轉到網路線上。

目前疫情對實體經濟的影響程度，各方估值不一。悲觀者如聯準會前副主席，普林斯頓大學教授布蘭德(Alan Blinder)認為，冠狀病毒疫情衝擊之下，美國實際狀況可能已陷入衰退。也有相對樂觀的經濟學家看好美經濟第三季將出現反彈，可望躲過技術性衰退，如金融服務公司Ameriprise Financial首席經濟學家普萊斯(Russell Price)表示，美國第二季將大幅衰退，無庸置疑，但第三季有機會展現強勁復甦，當然，這仍取決於病毒蔓延的情況。

全球強力降息與QE 三個月後市場將錢滿為患

不過，有一件事是確定的，三個月以後，市場將錢滿為患。現階段不只是美國強力降息與QE，全球主要央行陸續跟進成為正在進行式；日本央行已提前召開金融會議，宣布將ETF的全年收購規模從原先的約六兆日圓擴大到十二兆日圓，此外也將J-REIT(不動產信託基金)年購買額倍增到一千八百億日圓。

繼英國、加拿大之後韓國央行也採取緊急措施，將基準利率調降兩碼到0.75％，刷新歷史新低紀錄，成為韓國利率有史來首度跌破1％門檻。紐西蘭央行也加入降息行列，以經濟前景大幅惡化為由，將官方利率從1％一口氣下降三碼到0.25％。連出口一向保持強勁的越南，也宣布將再融資利率下調四碼至5％，貼現率則下調兩碼至3.5％。

我們要思考的一個問題在於，股價已領先反映疫情對實體經濟的影響了，美國也成為基準利率為零的國家了，但未來市場上充沛的資金為了追求報酬會流向哪呢？當股價大幅下跌，股息殖利率變高，而債券利率處於歷史新低的位階，屆時資金的風險偏好快速翻轉之可能性不小。

美股何時止跌反彈 優先觀察NASDAQ指數

再回到股市的反應，接下來美股大概率會如何發展呢？美股後續走勢還是要看新冠病毒疫情發展而定。目前中國以外地區每日新增確診病例仍未明顯下降，尤其歐洲疫情還在快速蔓延中；一旦市場預期新冠疫情朝向失控方向發展，歐美股市仍不易好轉；幸好在各大央行緊盯之下，應該不至於釀成金融系統信用斷裂，但衝擊實體經濟程度會加深。

不過，由中國經驗顯示，新冠疫情是可以控制的，例如近期包括伊朗、阿聯酋、義大利先後與中國合作並採取強力防疫措施。美國也宣佈進入應對新冠肺炎的緊急狀態，並啟動五百億美元緊急資金儲備，用於美國各州、地方性的醫療機構應對新冠肺炎疫情等，只要官方重視，通常會有解決辦法。

目前美股三大指數中，NASDAQ指數相對強勢，投資人可密切觀察，若超過三個交易日不見新低，則反彈行情有可能即將啟動。

在選股策略方面，由於新冠病毒疫情之衝擊，確實影響了不少行業，有些確實是需求消失，有些屬於需求遞延。另外，也有少數屬於受惠者。例如，摩根大通和高盛把員工分成兩組，一組進辦公室時，另一組在家透過網路遠距上班，每周輪替一次。

在宅辦公需求增加 遠距教學網路直播

摩根大通的計畫適用於紐約地區的員工，高盛的計畫則對北美和歐洲、中東及非洲大多數員工適用。摩根士丹利則指示員工，職務無須進辦公室者都在家工作，減少員工互相接觸、降低傳染風險。

中國自從爆發COVID-19疫情至今，雖然武漢以外的地區復工腳步穩定，可是學校至今尚未開學，為了不要讓家長擔心，各級學校紛紛開辦各種網路直播課程替學生上課。

這只是一個開端，全球會有很多公司大量跟進，此一模式將快速拉升遠端辦公／遠距會議需求。

訊連遠端視訊服務 今年EPS挑戰6.49元

台股掛牌公司相關個股有機會受惠，例如訊連(5203)，業務項目中有遠端視訊服務。除了遠端視訊軟體服務以外，Mobile APP部分快速成長，亦為公司重點推廣方向，2019年成長幅度為64％。2019年底推出iOS版本，預期未來貢獻有機會超越Android平台。

發展AI軟體人臉辨識FaceMe部分，為公司具長線潛力產品，未來應用廣泛，2019年已簽訂五千萬合作訂單，包括日本NEC、板橋地政事務所等合作案，主要會認列在2020年。

市場法人表示2020年PC B2C軟體轉為成長，APP及AI部分動能顯著，預估營收約16.1億元，年增約11％，轉投資玩美世界將持續獲利，整體預估稅後淨利4.63億元，年增22％，EPS約5.5元。2021年AI部分可望有顯著貢獻，預估EPS挑戰6.49元。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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