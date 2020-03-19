元大期營運再成長　發放現金股利3.2元創歷史新高

▲元大期貨股利創歷史新高。（圖／元大期貨提供）

記者余弦妙／台北報導

元大期貨(6023)今(19)日董事會決議通過配發現金股利3.2元，創歷史新高紀錄，較前年成長14.2%，以近日收盤價計算殖利率達6.6%，本次配息率超過稅後獲利的70%。元大期貨108年公司營運動能持續成長，稅前淨利達14.1億元、年成長13.25%、稅後EPS為4.89元，成為台灣首家且連續三年站穩稅前獲利十億元大關的期貨商。

對此，元大期貨總經理周筱玲表示，元大期貨為台灣期貨商的龍頭，國內外期權市佔率、獲利能力等各項數據皆穩居第一，可交易多達16家國際交易所商品，範圍涵蓋指數、匯率、能源、金屬等八大類期權商品，透過24小時全年無休的服務團隊，提供投資人跨國零時差的專業交易服務。

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此外，元大期貨表示，將致力於發展金融創新，持續滿足各類型投資人的需求，近期獲得央行批准，成為全台首家取得黃金與原油差價契約(CFD)發行權的期貨商，提供業界最完整多元的期貨衍生性商品。

展望未來，元大期貨說，將以「亞洲地區最值得信賴的期貨商」為目標，將持續深耕台灣期權業務，積極發展槓桿金融衍生品市場，同時擴充營運資金拓展海外事業，強化國際營運版圖，期望提供國內外客戶更多元完整的金融商品與全方位服務，值得投資人期待。