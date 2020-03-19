她「割喉男友」伴屍喝茶睡2天！預謀買獵刀「從後面下手」…殺完自己報警

#BREAKING -- @VTStatePolice have arrested Averil Beliveau on suspicion of murder in the death of Cameron Faling in Bolton Valley. On Saturday, Faling was found dead inside an apartment that the pair lived in. @MyNBC5 pic.twitter.com/JvM3T3iCMd — Tom Garris (@TomMyNBC5) March 15, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

美國佛蒙特州日前發生一起恐怖命案，30歲女子埃弗里爾（Averil Beliveau）12日時在公寓裡，割喉殺害了45歲的男友卡梅倫（Cameron Faling）後，異常冷靜的到父親家洗了澡換衣服後，再度回到事發現場「伴屍」睡了一晚後，才在14日時自行打電話報警。

綜合外媒報導，埃弗里爾與卡梅倫交往不到一年的時間，12日當天兩人在爭論有關打掃房子的問題，埃弗里爾在割喉殺害男友之後，將屍體留在公寓裡，自己則是跑回父母家洗澡換衣服，隨後又回到事發現場泡茶來喝，伴屍睡了一晚之後才在14日一大早約7點時，打電話到警察局自首報警。

報導中指出，埃弗里爾表示在這段戀情當中，一直存在著「虐待行為」，男友曾經在2019年時數次毆打她，更因此斷了一根手指，她的所作所為都是出於自衛，並否認自己殺人。

不過根據調查結果，卡梅倫的身上有防禦性的傷口，推斷應是遭人從後方割喉，隨後這項推測也被埃弗里爾證實，更查出幾個禮拜前她就已經購買了獵刀，以防自己再度遭受攻擊。據悉，埃弗里爾現在被收押當中，當地的檢察官則稱，埃弗里爾的心理健康令人感到擔憂，很有可能促使她對公眾造成危險。