3天股價「跌掉90%」！　元大一檔原油ETF驚傳「下市」

▲元大投信3月19日「特別公告」一檔ETF連三天跌幅達90%。（圖∕翻攝元大投信官網）

圖文／CTWANT

元大投信今（19）日最新公告「元大S&P原油正2 ETF」（證券代號00672L）基金的單位淨值跌幅達90%，應報金管會核准後終止期貨信託契約，為下市之意。

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元大投信公告指出，由於新冠疫情全球升溫，再加上沙烏地阿拉伯揚言將進一步擴大原油增產，3月18日(三)西德州原油期貨市場大跌24.42%，該檔基金截至3月18日止，本基金之單位淨資產價值為1.40元，使最近三個營業日(3/16、3/17、3/18)之基金平均單位淨資產價值為1.99元(已低於2元)。

依金管證期字1080322036號令規定，「指數股票型期貨信託基金最近三個營業日平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達百分之九十，應報金管會核准後終止期貨信託契約」。

該基金已符合前述條件，近期將向金管會申請本基金信託契約終止，但仍須取得其核准後方能進行下市及清算程序。另外由於近期市場行情異常震盪，本公司將建請主管機關盱衡市場現況，審酌本檔基金是否需進行清算。

元大投信也在官網提醒投資人注意：近期由於原油市場波動劇烈，投資人交易本基金前務必審慎評估可能風險及自身風險承受度，並須特別注意當大幅溢價收斂後，ETF市價快速下跌之風險。

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