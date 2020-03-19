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東奧82歲主席上周才與「確診副主席」開會　無症狀、尚未檢測！

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▲東京奧運籌備委員會會長森喜朗。（圖／達志影像／美聯社）

▲東奧委員會主席森喜朗現年82歲，曾和確診副主席田嶋幸三開會。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

新冠肺炎疫情擴散，使得外界越來越質疑2020年東京奧運會（JOC）是否能夠順利舉行。日本奧委會主席森喜朗現年82歲，上周曾與17日確診的副主席田嶋幸三開會，根據其辦公室聲明，他沒有出現症狀，也不符合檢測條件，目前尚未接受篩檢。

森喜朗10日曾與田嶋幸三開會，討論世界盃橄欖球賽（Rugby World Cup）相關事宜。世界盃橄欖球委員會發言人說，大約有60人在房間裡參加會議，主席坐在田鳩對面的那一側，2人距離大約10公尺。

田鳩17日確診感染新冠肺炎。根據東奧委員會，公衛官員已聯繫具有感染風險的人，但不包括主席。

82歲的森喜朗罹患肺癌，其辦公室發布聲明表示，他目前沒有出現症狀，也不符合檢疫條件，尚未接受檢測，「他每周會去醫院三次，接受透析（dialysis）檢查，所以如果他出現發燒或者其他症狀，醫師就可以進行檢測。」

▲▼日本足球協會會長田嶋幸三。（圖／達志影像／美聯社）

田嶋幸三也是日本足球協會會長，他17日確診感染新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

隨著全球疫情升溫以及田鳩確診，外界紛紛揣測這項運動賽事是否能夠順利展開。但東奧委員會與日本政府不僅表示將會如期舉辦，而且不會閉門比賽。

日本內閣房長官菅義偉（Yoshihide Suga）說，首相安倍晉三16日也曾與森喜朗見面。他並未回答安倍是否會接受檢測，也沒有透露其他細節，「一旦有人新冠肺炎檢測呈現陽性反應，公衛單位都會採取必要措施，包括辨識曾與他們（患者）有過接觸的人。」


►日奧會副會長兼足協會長確診　首發聲明「還有點發燒但我很好」

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