　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英國戴口罩反被歧視！　雜貨店老闆生意大跌「不准員工戴」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼英國曼徹斯特一家超市衛生紙被掃光。（圖／路透）

▲英國一家超市衛生紙被掃光。（圖／路透）

記者劉亭／綜合報導

新冠肺炎在全球大流行，許多國家物資短缺，而在歐美地區的亞洲面孔，就算想戴口罩防疫，卻可能因此受到歧視。一位移民到英國的石先生就表示，路上基本都沒人戴口罩，認為政府群體免疫政策「政府放棄人民」。

根據香港01報導，石先生在疫情爆發初期曾經購買酒精乾洗手等防疫物資，寄到香港給親友們，沒想到1個多月後英國也爆發，超市貨價上都是空的，包含衛生紙、洗手用品、義大利麵...等許多日用品都缺貨。他也指出，所有超市、零售的洋人工作人員，全部都戴手套，但沒人戴口罩。

▲英國,倫敦,新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

石先生透露，英國當地基本上沒人戴口罩，只有唐人街才偶爾有華人配戴，「戴了會被歧視」。他舉例表示，當地一間唐人雜貨店老闆本來要求收銀員一定要戴口罩，沒想到外國人一看都不敢進來，生意大跌，最後只好要求店員不准戴口罩。

石先生認為，由於歐洲並沒有經歷過SARS，又覺得這次死者多是老人家，因此英國人對疫情不重視，都當做一般流感看待，就算咳嗽了，醫生也只會詢問有無外遊紀錄及發燒狀況，若沒有就回家休息。另外電台廣播有病徵者應致電111求助，但據他了解，電話長期無法接通。

►戴口罩也要記得保養

ET快訊
抓到了！印尼逃逸移工發燒就醫轉診潛逃　躲雜貨店落網
金管會出手救市　禁止平盤以下放空
台南大學生染疫　2名聚餐同學採檢結果出爐！接觸者匡列48人
終結連14凍！央行宣布降息1碼　重貼現率改寫歷史新低
第二批武漢包機「2人送醫」　8個月大嬰兒發燒、母陪同
國內累積病例破百「仍有3人嚴重」　在加護病房使用呼吸器
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

義大利封城插曲！黑手黨教父遭通緝7月　「提購物袋採買」被認出…當場上銬帶走

不斷更新／紐澳宣布鎖國「非本籍人禁入境」　日皇延後訪英行程

最棒生日禮！女壽星以為贏1.8萬超開心　仔細看發現「中頭獎3千萬」

全球大流行東奧仍要舉行　曾登「鑽石公主號」日醫師傻眼：停止

東奧82歲主席上周才與「確診副主席」開會　無症狀、尚未檢測！

教科文組織：全球8.5億學生被迫停課　2500萬人恐失業

《時代》：WHO若未拒絕台灣「可以拯救許多生命」！力讚台灣防疫全球最罩

馬來西亞回教徒集體確診　出席者10%中鏢

越南隆安省市場還在賣野味　活鳥被拔翅膀縫眼睛

自私女確診新冠肺炎還想玩！　帶病毒「爽躺小島沙灘」繼續度假

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

新冠肺炎暴增23例　累積確診達百例

最搶眼花童！3腳柴蹦跳幸福臉入場 2人2柴走紅毯❤網：一家人好有愛

柴妹耳朵發炎「戴上頭套」很失落 爸見狀不捨：我們陪妳一起戴????

辰亦儒曝光「求婚曾之喬超甜過程」　曾交過汶萊女友：吳尊介紹的！

義大利封城插曲！黑手黨教父遭通緝7月　「提購物袋採買」被認出…當場上銬帶走

不斷更新／紐澳宣布鎖國「非本籍人禁入境」　日皇延後訪英行程

最棒生日禮！女壽星以為贏1.8萬超開心　仔細看發現「中頭獎3千萬」

全球大流行東奧仍要舉行　曾登「鑽石公主號」日醫師傻眼：停止

東奧82歲主席上周才與「確診副主席」開會　無症狀、尚未檢測！

教科文組織：全球8.5億學生被迫停課　2500萬人恐失業

《時代》：WHO若未拒絕台灣「可以拯救許多生命」！力讚台灣防疫全球最罩

馬來西亞回教徒集體確診　出席者10%中鏢

越南隆安省市場還在賣野味　活鳥被拔翅膀縫眼睛

自私女確診新冠肺炎還想玩！　帶病毒「爽躺小島沙灘」繼續度假

藝文圈自創5步驟做出「Q版小麗君」！桌上療癒小物還能當「紓困存錢筒」

歐股週四早盤齊響漲聲！　法股漲幅逾3%、德股漲幅近2%

大潤發掃貨...23時打烊「老人家還在排」！業者推買1送1優惠「緊急限購了」

文智允喉嚨痛、發燒「遭疑死因新冠肺炎」　家屬崩潰：太過分！

《神劍闖江湖》有村架純定裝照公開　緋村劍心妻子雪代巴登場

川普堅持稱「中國病毒」　《X戰警》女星轟：危害亞洲人

繼承人有權領！私人土地徵收補償費有年限　14.7億等嘸人

後頸傷口爬滿蛆！浪浪絕望癱軟倒地　救援後重展笑顏

徐小可追劇用眼過度　阿Ben自爆差點「青光眼」

徐若瑄1.5個月沒見新加坡籍老公...一得知「全面境管」秒噴淚！

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

國際熱門新聞

「病毒試劑」摔破！機場檢疫所緊急關閉

隔離太無聊　英超球星睡了小姨子

全球疫情排行曝光　網驚：「第6名」很厲害

北韓境內確診「1→0」絕跡！金正恩回應了

更／紐澳宣布鎖國「非本籍人禁入境」

新冠肺炎痊癒「快走會喘」！肺功能下降30%

WHO翻舊帳警告川普：別再稱中國病毒

義大利第2例市長病逝　在家隔離卻加速惡化

譚德塞：新冠病毒是危害人類的敵人

倒彈打到臉！40L罩杯巨乳女縮胸

他確診喊「出門散播病毒囉」今日突死亡

新冠攻入美國國會！　挺台眾議員確診

確診患者X光片曝光！肺部被「膿液塞滿」

紐約市可能封城　州長堅持不准封

更多熱門

相關新聞

費城人林鋅杰與徐基麟返台馬上隔離

費城人林鋅杰與徐基麟返台馬上隔離

新冠肺炎疫情影響，美國大聯盟開季延後到5月底，各球隊關閉訓練營，費城人隊台灣選手林鋅杰與徐基麟都在18日晚上回到台灣，接受14天居家隔離。

NBA停賽讓全美國開始重視防疫

NBA停賽讓全美國開始重視防疫

南部國立大學2生篩檢結果出爐

南部國立大學2生篩檢結果出爐

日本前首相曾接觸確診官員

日本前首相曾接觸確診官員

楊文嘉轟：販賣恐懼

楊文嘉轟：販賣恐懼

關鍵字：

武漢肺炎新冠病毒COVID-19新冠肺炎口罩英國

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

案54被爆回台「連玩3夜店」　名嘴笑：挫咧等

桃機湧萬人返國潮　防疫車隊排爆了

獨／直擊好市多搶購潮！闖3關...結帳長龍嘆：與櫃檯的距離

遭開3槍推下山！她最後合照放閃文：你沒外面說的糟糕

屏東男心情不好拔鐮刀猛砍路人！她噴血苦求：救我

《李屍朝鮮》播兩季要改劇名

「病毒試劑」摔破！機場檢疫所緊急關閉

全校停課！北部高中2學生染疫　多少人停校

20多歲女和夫峇里島自由行7天！曾喉嚨痛入境疑未通報

快訊／侯友宜宣布：新北市20日起關閉封閉型運動場館兩週

新冠肺炎封校首例！北部確診高中生全校停課14天

熊熊正牌男友曝光！爆1女沾5男

泡麵罐頭之亂來襲！全聯貨架空一半

熊熊激吻言明澔爆假戲真做！經紀人回應了

頭髮掛在竹林隨風飄…三峽女身中3槍被推下山！

更多

最夯影音

更多
生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊
經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面