快訊／央行宣布降息1碼！重貼現率改寫歷史新低　終結連14凍

▲ 央行總裁楊金龍。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

中央銀行今（19）日下午召開今年第1季理監事會議，央行總裁楊金龍會後宣布降息1碼，重貼現率、擔保放款融通利率、短期融通利率分別調降為1.125%、1.5%、3.375%，改寫歷史新低紀錄，於3月20日起實施。

另外，央行將本年上半年經濟成長率預測下修為1.07%；全年經濟成長率預測下修為1.92%，並指出新冠疫情後續發展，將是影響全年經濟成長主要變數。

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央行指出，由於疫情蔓延、不利國內消費需求，加以國際原油等原物料價格下跌，對於本年通膨展望，央行分別下修本年CPI及核心CPI年增率預測值至0.59%與0.55%。

央行指出，將持續關注肺炎疫情發展、主要經濟體貨幣政策走向及其對國內外經濟金融的影響。若有必要時，將召開常務理事會或臨時理事會，妥適運用貨幣政策工具，以達成法定職責。

央行表示，鑑於肺炎疫情蔓延導致全球經濟前景急遽惡化，國際金融市場劇烈波動，國內受疫情衝擊，製造業恐面臨生產供應斷鏈，部分服務業則因消費萎縮而經營困難，尤其中小企業可能面臨融資受限而加重其經營困境，並衝擊就業市場。另外，近期主要國家貨幣貶幅較大，新台幣相對較強。

為協助企業正常營運及考量大量資金移動影響金融穩定，央行理事會認為有必要調降政策利率，並推出中小企業融通機制，協助中小企業度過難關，穩定家計部門及企業信心，有助維持經濟活動順利運作。