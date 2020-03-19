國安基金6次進場都賺錢！法人解讀是股市落底指標之一　進場必買這支股票

▲台股今日重挫537點。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

國安基金決定進場護盤！財政部長蘇建榮曾經表示，根據過往經驗，每當國安基金進場約1~2周台股就會止跌。法人表示，就過去國安基金的操作，已經非常成熟，而且選擇的進場時間點也非常恰當，依據歷次進場都是獲利的，少則2%，多則高達50%以上。

法人推論，如果國安基金進場，應該會選擇台積電投資，原因有三：一，由於5G的發展，台積電未來仍然很有發展機會；其次，台積電是最大權值股，只要拉台積電1塊錢，台股就會上漲9點，投資台積電護大盤最為有效；第三，台積電殖利率高，對於需要穩定投資的國安基金來說，是較為穩當標的。

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而國安基金進場除了提供市場的流動性、給予市場信心之外，也象徵代表了市場可能接近落底的指標。回顧過去國安基金進場，首次是2000年3月，台灣首次政權交替，國安基金進場護盤，當時股市位置大約是8600點，投資金額約500億元。

第2次是同年的10月網路泡沫、國際原油危機，石油價格大漲導致股市大幅震盪，國安基金進場位置大約是5800點左右，投資金額1200多億元。

第3次則是2004年總統大選爆發319槍擊案，國安基金進場點大約是6300點左右，投資金額10多億元。

第4次則是2008年的金融海嘯，進場約5600點，結果大賺300多億元，獲利有50%以上。

最後兩次分別是2011年歐債危機，進場時間點6900點，投資金額約400多億元，以及2015年人民幣劇貶，亞洲貨幣競貶，國安基金投資金額近200億元。