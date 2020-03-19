快訊／國安基金宣布進場　史上第7度灑銀彈護盤台股

記者王曉敏、蔣婕妤、吳靜君／台北報導

在股民的殷切期盼下，國安基金今（19）日召開臨時會，宣布將進場護盤。

台股目前在8681點，過去國安基金最高曾在8682.76點進場，兩者位置接近，這次能否發揮止穩股市的作用，市場拭目以待。

回顧過去，國安基金曾6度進場護盤，最高投入金額約新台幣1200多億元，最少的一次僅16億元。該筆資金是以國庫所持有的公民營事業股票為擔保，向金融機構借款，目前都未曾動用過四大基金的3000億元額度。

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國安基金之所以決定進場，主要是新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，引發全球股市跌勢，台股也不例外。以今日來說，一開盤就摜破9000點大關並一路下殺，一度暴跌近700點，終場大跌537點，以8681點做收。

累計台股這波從高點下跌，跌幅最多曾達到三成，一口氣跌掉3673點，投資人哀鴻遍野，如今，隨著國安基金宣布進場，有助穩定投資人信心。

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▲國安基金宣布將進場護盤。圖為財政部長蘇建榮（左）國安基金執秘阮清華。（圖／記者屠惠剛攝）