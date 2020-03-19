酒精原料拚四月中旬到貨　台糖董座：防疫產量目標上看7萬瓶

▲防疫酒精搶翻天，台糖董事長陳昭義表示，第二批原料預計於四月中旬抵台，屆時防疫酒精日均產能將提升至7萬瓶。（圖／記者邱顯燁攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情大爆發，全球瘋搶口罩、酒精等防疫物資，台糖公司董事長陳昭義今（19）日表示，台糖向國外加訂的酒精原料，預計於四月中旬海運抵台，屆時防疫酒精日均產能將提升至7萬瓶，以滿足民眾防疫消毒需求。

新冠肺炎除了透過飛沫傳染，還包括接觸傳染，不僅口罩成為稀缺的防疫物資，人人進入公共營業場所、辦公室及家中消毒使用的酒精，也變得一瓶難求；有醫院消毒酒精多次遭竊取，藥局、藥妝店酒精上架也立刻被搶購一空，台糖、台酒等國營事業也肩負政策任務加緊趕工。

請繼續往下閱讀...

立法院經濟委員會今天審查國營事業台糖、中油預算案，邀請經濟部長沈榮津、中油董事長歐嘉瑞、台糖董事長陳昭義列席報告並備質詢，國內酒精生產情況備受朝野立委關注。

國民黨立委廖國棟質詢指出，外傳台糖施行酒精減量，許多民眾抱怨買不到酒精，造成恐慌，台糖董事長陳昭義回應表示，台糖已向國外加訂第二批酒精原料，目前現有的33萬公升原料仍繼續生產、維持出貨，第二批原料預計下月10號抵台，15號起就可以開始生產。

台糖總經理管道一進一步補充指出，目前海外酒精原料供應仍無虞，包括可從巴西等地購買，貨源充足，不過國內酒精生產最大量仍是台酒公司，每天有20萬瓶產量，台糖僅3萬瓶，市占僅約5%。