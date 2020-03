快訊／菲律賓總統杜特蒂　「宣布自我隔離」醫師全天候監護！

▲杜特蒂將進行自我隔離。(圖/路透)

記者陳亭伃/綜合報導

新冠肺炎在菲律賓疫情嚴重,日前總統杜特蒂女兒宣布自我隔離,如今面對政府高層陸續傳出確診,杜特蒂19日也宣布「開始自我隔離」,主要原因是過去曾與菲律賓衛生部長杜克進行會議,而杜克曾接觸過確診病患。

綜合外媒報導,日前菲律賓總統府發言人9日表示,因疫情擴散,總統杜特蒂已經簽署行政命令,宣布菲律賓進行公衛緊急狀態。菲律賓衛生部助理部長韋爾吉雷(Maria Rosario Vergeire)表示,一旦正式進入公衛緊急狀態,若新冠肺炎疑似病例拒絕接受隔離,將面臨相關懲處,「那些拒絕接受檢疫(的人們),已經無權再這麼做,會有相應的懲處措施及應對程序。公衛緊急狀態將給予政府更大的職權。」

然而近日卻爆出,菲律賓衛生部長杜克因曾接觸過確診病患,之後又與杜特蒂參與同一會議,因此為求慎重起見,杜特蒂將進行自我隔離,直到杜克篩檢結果出爐。而在隔離期間,杜特蒂將會繼續辦公,並且由醫師監護。

杜特蒂12日曾接受新冠病毒檢測,13日表示為「陰性」,但目前因為曾與杜克進行直接接觸,為擔心引發政府高層感染擴散,因此選擇自主隔離。

In photos provided by Sen. Bong Go, Pres. Duterte is seen conferring with his longtime aide and now senator. Sen. Go says Pres. Duterte is not on self-quarantine and will continue mtg w/officials this pm @gmanews pic.twitter.com/dAyhHXHbMi