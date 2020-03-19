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快訊／菲律賓總統杜特蒂　「宣布自我隔離」醫師全天候監護！

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▲▼菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Roa Duterte）。（圖／路透）

▲杜特蒂將進行自我隔離。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎在菲律賓疫情嚴重，日前總統杜特蒂女兒宣布自我隔離，如今面對政府高層陸續傳出確診，杜特蒂19日也宣布「開始自我隔離」，主要原因是過去曾與菲律賓衛生部長杜克進行會議，而杜克曾接觸過確診病患。

綜合外媒報導，日前菲律賓總統府發言人9日表示，因疫情擴散，總統杜特蒂已經簽署行政命令，宣布菲律賓進行公衛緊急狀態。菲律賓衛生部助理部長韋爾吉雷（Maria Rosario Vergeire）表示，一旦正式進入公衛緊急狀態，若新冠肺炎疑似病例拒絕接受隔離，將面臨相關懲處，「那些拒絕接受檢疫（的人們），已經無權再這麼做，會有相應的懲處措施及應對程序。公衛緊急狀態將給予政府更大的職權。」

然而近日卻爆出，菲律賓衛生部長杜克因曾接觸過確診病患，之後又與杜特蒂參與同一會議，因此為求慎重起見，杜特蒂將進行自我隔離，直到杜克篩檢結果出爐。而在隔離期間，杜特蒂將會繼續辦公，並且由醫師監護。

杜特蒂12日曾接受新冠病毒檢測，13日表示為「陰性」，但目前因為曾與杜克進行直接接觸，為擔心引發政府高層感染擴散，因此選擇自主隔離。

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