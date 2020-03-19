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銀行雨天不收傘！　顧立雄：企業貸款最長展延到明年底不限紓困戶

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▲金管會主委顧立雄。（圖／記者林敬旻攝）

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者林敬旻攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，衝擊國內企業營運，金管會主委顧立雄今（19）日表示，不限紓困企業，只要企業提出繼續經營的意願，且繳息正常的情況下，舊貸款可向銀行申請展延本金，最長可延至明（2021）年12月底為止。

金管會主委顧立雄在財委會上表示，昨天與各銀行總經理召開會議，銀行公會也召開理監事會，做出重要決議，針對現在有財務周轉需求的企業，只要提出繼續經營的意願，能夠繳息正常的話，在2021年6月30日需要展延貸款本金，最長可延至2021年12月底止。

請繼續往下閱讀...

顧立雄舉例，假設在4月底到期的貸款本金，可以先申請展延6個月，到了10月期限到期仍有周轉需求，則可再申請展延至2021年4月，最長可延至明年12月底為止。

對於不動產抵押沒有擔保品、沒有信保者，顧立雄指出，不管是周轉金或紓困振興貸款，只要信保提出8成以上的擔保保證成數，銀行不可向企業要求把「定存設質」作為加強擔保，這部分也會列入金融檢查的範圍，若有發生相關情形，會有一定處置。

各部會目前針對各行各業提出紓困方案，包括既有貸款展延、利息補貼等，顧立雄說，500萬以下舊案續約是2周，新貸周轉金是10天，振興貸款則是15天，呼籲客戶與既有往來銀行申請，展延相對會快些，若到新銀行則要查核相關資料，就會比較慢，但有要求銀行不得將既有客戶推給別的銀行。

顧立雄也提及，目前臨櫃或線上申請雙軌並行，針對600萬以下金額，現行已有小規模營利事業資料表，只要填寫向銀行送件後，將轉到信保基金，一旦查核通過後就可核貸，同時訂定銀行免除責任，希望在這非常時刻，「挺產業就是挺金融機構」。

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