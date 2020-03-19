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台股收盤暴跌537點！大盤失守8700點創三年半新低

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▲▼新冠肺炎疫情延燒，全球股市陷入恐慌氣憤之中。受前一交易日美股熔斷重挫影響，台股3/19一開盤就重挫兩百多點，九千點關卡失守。隨後跌勢擴大，盤中重挫近五百點，八千八百點關卡也失守。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（19）日有如坐雲霄飛車，開低後一路下殺，上午11時左右重挫近700點到今日低點8523點，隨後急拉百點，跌點收斂到500點左右，終場收在8681點，下跌537點或5.83%，是2016年6月以來新低，今日成交量2697.49億元。

蘋概三王中，台積電（2330）以248元作收、下跌3.69%；鴻海（2317）收在66.3元、下跌5.29%；股王大立光（3008）早盤守在平盤之上，但盤中翻黑後跌勢更加慘重，終場收在3250元、下跌9.72%。

請繼續往下閱讀...

日盛投顧總經理鍾國忠指出，這一波大盤仍受到國際股市影響走弱，指數從這一波高點（年初12,197點）下跌三成是落在8538點，今天低點來到8523點，就已到達這位置，因此造成盤面波動劇烈一些。

跟疫情有關、或是比較穩健型個股在今日有較好表現，鍾國忠表示，一部分是因民眾開始搶購物資，便利商店、百貨、食品有部分個股強勢走高，如做罐頭的愛之味、便利商店統一超等，以及未受疫情影響的電信股如遠傳、台灣大等。

另外，過往在大盤表現弱勢，也不怎麼重挫的金融股，在今天有很多公司都快跌到跌停版，鍾國忠指出，主要是今天下午央行將舉行理監事會，市場預期央行會跟隨聯準會降息，因此讓金融股有比較明顯跌勢。

展望台股後市，鍾國忠表示，大盤這周已下跌逾4%，連萬點、10年線都失守，到下周、季底的時候，如要有比較好跌深反彈機會，未來8天交易日，大盤需要收復9000甚至9300點之上，下一季才比較有反彈契機。

此外，昨天是台灣期貨結算日，而明天除了留意台股周線表現之外，也要注意美國四巫日（美國期貨結算日）；目前美股已跌到川普初上任以來的低點位置，看明天結算之後，美國股市有沒有出現止穩現象，若有止穩，未來可能就在此區間震盪，也可能出現技術面的跌深反彈，但也還是要看消息面的疫情是否有正向消息。

針對國安基金可能進場救台股，鍾國忠表示，過去來講國安基金投入對於股市會有幫助，買進標的通常都以大型權值股為主，主要是考量「體質好的公司」。在這時，「漲時重勢、跌時重質」仍是操作重要指標，當市場回穩，股市走勢就會回到企業該有的體質與股價；短時間是否持穩雖然還是不知道，但好公司在未來還是會回到應有的模式，因此投資人觀察也可以基本面為考量。

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