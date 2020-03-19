國際油價崩跌拖累元大S＆P原油正2　金管會研議配套可望暫緩下市！

▲金管會立委顧立雄。（圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）在各國蔓延，原油大國產量喬不攏，國際油價崩跌，元大S&P原油正2（00672L）連續3個營業日淨值已低於2元，已達下市標準，金管會主委顧立雄今（19）日表示，考量近期波動較為劇烈，原先以前3個營業日平均計算，目前朝向延長到30個營業日研議。

金管會主委顧立雄今天受訪時表示，考量近期波動較為劇烈，原先是以前3個營業日平均計算，現在朝向延長至30個營業日研議，已請證期局進行中。

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元大S&P原油正2（00672L）目前已達下市清算門檻，顧立雄指出，需經過主管機關核准後才行，因此可望暫緩清算。至於這次研議是暫時性，還是統一規定，他則說，仍須聽取意見後決定。

依主管機關2019年7月26日金管證期字第1080322036號函令，屬指數股票型期貨信託基金者，最近3個營業日的基金平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達90%時或基金平均淨資產價值低於2,000萬元者，應報主管機關核准後終止期貨信託契約。

據了解，截至3月18日止，元大S&P原油正2 ETF（00672L）的單位淨資產價值為1.4元，而最近3個營業日（3月16日、3月17日、3月18日）的基金平均單位淨資產價值為1.99元，已低於2元。