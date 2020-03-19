快訊／澳洲宣布「非本國人禁入境」明晚實施　紐西蘭也強硬鎖國

▲澳洲總理莫里森宣布禁止入境措施。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）最新宣布，禁止所有非本國的民眾或居民入境，政令從當地時間明（20）日晚間9時開始實施。莫里森表示，該國約80％的病例，都與旅遊史以及曾接觸從海外回來的人有關，有必要採取進一步的措施來防範病毒擴散。

另外，紐西蘭將從19日午夜對外籍人士關閉邊界，非本國公民或居民都不得入境；總理阿爾登（Jacinda Ardern）此前曾宣布嚴格的措施，所有海外入境者都必須自我隔離14天。