最大避險基金橋水驚傳爆倉　官方出面駁斥「是謠言」

▲最大避險基金橋水驚傳爆倉，創辦人出面駁斥「是謠言」。（圖／路透）

記者余弦妙／台北報導

全球最大的避險基金Bridgewater Associates（又稱橋水基金）周三由Bridgewater創辦人達里歐 (Ray Dalio)發布一份客戶報告顯示，直接反駁爆倉傳言，並強調必要時將採取法律責任。

截至3月16日，Bridgewater旗下 All Weather (12% 波動率) 避險基金下跌約 14%；Pure Alpha (18% 波動率) 避險基金下跌了約 21%；Pure Alpha Major Markets (14% 波動率) 下跌約7%。

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根據其網站的資料，Bridgewater為大約350個全球機構客戶管理1,600億美元的資金，其中包括公共和企業養老基金、大學捐贈基金、慈善基金會、超國家機構、主權財富基金和中央銀行。

達里歐表示，Bridgewater的投資組合定位於相對經濟實力，但在市場意外下滑的情況下也算是在預期之內，目前公司已在風險控制措施下安全執行，並強調「雖然這不是我想要的結果，但這符合我當前的預期。」

達里歐說，Bridgewater已經通過正常風險控制方面的設計來處理這個問題。對於那些巨大的潛在風險，或其它我們甚至無法想像的風險， 都有風險管控措施。」

展望未來，達里歐仍表示信心，以往Bridgewater從這些 表現最差的時期中汲取經驗並走了出來，未來預計還會這樣。最後更譴責散佈Bridgewater爆倉傳言的人，並指出已鎖定散佈謠言者，若必要時一定會依法追究相關法律責任並公開披露。

針對此傳聞，國內法人解讀表示，Bridgewater爆倉傳言僅是私下流傳小道消息，並非官方正式公告消息，再加上大家也僅是從目前的數據解讀，「有可能」會像2008年雷曼兄弟那樣引發大規模金融海嘯，不過這些都僅是「臆測」並未受到證實。

何謂爆倉？

簡單來說，就是當虧損額度超過帳戶中的可用保證金時，就會爆倉。特別說明的是，爆倉後，投資者需將虧空補足，否則可能會面臨法律追討，且保證金恢復到所在交易平台規定的比例之後，才能再次進行交易。

交易中之所以會遇到爆倉，很多時候都是源自投資者在資金管理、分散風險、管控風險等方面的意識不足或策略不當導致。