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川普豪邁型抗新冠肺炎　「病床不夠出動醫療艦」稱：我就像戰時總統

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▲▼ 美國總統川普與日本首相安倍晉三舉行美日第11次領導人峰會。2019年5月27日。（圖／路透）

▲川普近日密切關切肺炎疫情，有別過去「信心喊話」而已。（圖／路透）

文／中央社

（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國總統川普今天自稱像是戰時總統，將加快亟需的醫療設備生產，派出海軍醫療艦部署到受疫情重創的紐約州，並說預估失業率恐達20%的估計是最糟情況，美國還沒走到那一步。

● 川普自稱已成戰時總統 將動用國防生產法

川普起初淡化2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）威脅，現在則忙著想辦法遏止疫情。他說，將援引國防生產法（Defense Production Act），讓美國政府加速生產口罩、人工呼吸器、通風機等必需設備。

川普說：「我們將擊敗這個看不見的敵人。」他表示，這場瞬息萬變的危機基本上已把他變成「戰時總統」。

他說：「就某種意義上而言，我覺得（自己）是戰時總統，我的意思是，我們在打仗，情勢非常嚴峻。」

根據美國聯邦緊急事故管理總署（(FEMA）網站摘要，國防生產法可追溯自1950年代的韓戰，可給予總統廣泛權限，「迅速擴大美國工業基地的資源供應，以支援軍方、能源、太空與國土安全計畫」。

● 憂紐約病床不夠用 川普將派醫療艦支援

為了協助減輕預計將出現的病床短缺情況，川普將派出兩艘醫療艦投入抗疫工作，一艘部署到紐約，另一艘派到西岸。

紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）說，美國海軍軍艦康福特號（Comfort）將駛到紐約港，可容納1000名患者，協助處理紐約市的醫療需求。

不過，國防部官員說，康福特號正在維吉尼亞州維修，可能要數週後才能駛往紐約；海軍醫療艦慈悲號（Mercy）目前在聖地牙哥，將準備好依需求盡快部署。

● 美財長憂經濟崩潰 估失業率達20%

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）擔憂美國經濟崩潰，今天在國會山莊向國會議員表示，如果病毒重創美國企業，失業率有可能達到20%。

但川普說：「這絕對是最糟的情況。我們還沒走到那一步。」

● 美將遣返南部非法移民 關閉美加邊界30天

川普與冠狀病毒工作小組一同現身在白宮簡報室，他說，將援引另一項關於健康的法令，遣返試圖非法跨越南部邊界的移民：與北部邊界不同的是，美國與墨西哥邊界將維持開放。

美國與加拿大今天針對「非必要交通」關閉共同邊界。川普說，這是雙方共識，不會影響貿易，「我會說，關閉時間為30天，希望30天後情況好轉。」

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在渥太華告訴記者，旅客不能再跨越邊界從事娛樂活動與旅遊。

杜魯道又說：「我們雙方政府認為維護兩國的供應鏈至關重要。這些供應鏈可以確保糧食、燃料與救命藥物送達邊界兩側的民眾。」

● 中國商品進口關稅 川普稱尚無理由暫緩

此外，川普今天說，現在「沒有理由」考慮暫停對中國進口商品課徵關稅，北京也未要求美國暫緩課稅。

記者問到是否考慮暫停課徵進口關稅時，川普說：「中國付我們數十億又數十億美元關稅，我們沒有理由這麼做。」

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