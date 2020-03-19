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國際油價下探2字頭　綠委促中油設立「油價平穩基金」穩營運

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▲美國油價今（19）日大跌24%，為史上第三大單日跌幅，民進黨立委邱議瑩建議中油設立油價平穩基金因應。（圖／記者姜國輝攝）

▲美國油價今（19）日大跌24%，為史上第三大單日跌幅，民進黨立委邱議瑩建議中油設立油價平穩基金因應。（圖／記者姜國輝攝）

記者林淑慧／台北報導

美國油價暴跌24%至18年低點，創史上第3大單日跌幅，台灣中油二月已虧損達18億元，若油價持續走跌，全年恐交出虧損財報，民進黨立委邱議瑩建議中油設立油價平穩基金因應，中油董事長歐嘉瑞表示樂見其成，將盈餘設立基金因應局勢變化「是好事」。

立法院經濟委員會今天審查國營事業台糖、中油預算案，邀請經濟部長沈榮津、中油董事長歐嘉瑞、台糖董事長陳昭義列席報告並備質詢，國內產業受到疫情衝擊現況，備受朝野立委關注。

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國際油價近期持續走跌，恐導致中油法定盈餘無法達成，民進黨立委邱議瑩質詢時表示，希望中油因應預防，設立油價平穩基金，中油董事長歐嘉瑞回應表示，過去三年中油營運均有盈餘，若將每年剩餘盈餘設立平穩基金，因應外在局勢變化，可做平衡、彌補「是好事」。

不過，歐嘉瑞也坦言，台灣中油要設立油價平穩基金，目前缺少法源依據，希望立法院能夠多幫忙。依據中油109年度營業預算報告書，中油今年法定盈餘編列140億元，但因今年以來國際油價無量下跌，中油對於今年營運前景保守以待。

中油總經理李順欽表示，依據高盛集團（Goldman Sachs）大幅下修今年第二季國際油價預測，預估WTI與布倫特每桶均價只剩20美元。在新冠肺炎疫情延燒下，預估至三月底，全球每日原油消耗量恐銳減800萬至900萬桶，恐衝擊台灣中油營運，若油價持續下挫，中油全年營運恐現虧損。

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