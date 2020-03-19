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頂級酒店集團第一槍！文華東方全球員工減薪「為期三個月」

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▲頂級酒店集團文華東方總部宣佈，全球旗下員工需要減薪、減工時或放無薪假，為期至少三個月。（圖／台北文華東方酒店提供）

▲頂級酒店集團文華東方總部宣佈，全球旗下員工需要減薪、減工時或放無薪假，為期至少三個月。（圖／台北文華東方酒店提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊全球旅運需求，觀光飯店業也成重災區，頂級酒店集團文華東方總部宣佈，全球旗下員工需要減薪、減工時或放無薪假，為期至少三個月，在這「疫」關為國際連鎖酒店品牌開出第一槍。

不過，台北文華東方酒店表示，隨著新型冠狀病毒疫情在世界各地蔓延，文華東方與大多數國際酒店集團，亦正在落實措施以控制集團的營運成本及開支，惟不同地區酒店因應措施不同，台北文華東方酒店目前先鼓勵同仁儘可能安排補休、年假及國定假日等假別休息以共體時艱。

請繼續往下閱讀...

台北文華東方酒店表示，員工是最重要的資產，為保障酒店及各辦公室員工的長遠就業，集團採取了不同的臨時措施，文華東方是一個實力出衆的全球領先品牌，財務穩健，雖然正面臨前所未有的挑戰，但會繼續專注維護集團的長遠發展，同時期待下半年經營環境會有改善。

隨著新冠肺炎疫情持續於全球蔓延，各國採取封城、禁止外籍旅客入境等防疫措施，使飯店業成為重災區；業者指出，企業在農曆春節後的春酒近來取消或延期者眾，為因應防疫措施，飯店業者也採取多元策略，以期儘量減緩武漢肺炎疫情所帶來的衝擊。

頂級飯店集團文華東方集團已向全球員工發出內部信，指由於受新型冠狀病毒疫情嚴重衝擊，引致酒店出現前所未有的財政損失，董事局成員本月一日起已減薪25%，集團並計劃要求總公司員工減薪一至二成，減幅則視職級而定。

文華東方集團行政總裁詹偉理於信中指出，全球酒店員工須採取減薪或減少工作時數，或放無薪假等措施，期間將維持3個月，集團會在6至8星期後檢討最新情況。

文華東方集團表示，旗下所有酒店的入住率急劇下跌，令集團及酒店擁有人出現史無前例的損失，減薪是一個不容易的決定，但相信是一個正確方向。實行減薪後亦不排除稍後再有進一步行動。

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