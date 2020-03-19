萬人逃難返國！桃機啟動防疫車隊分流　新竹以北搭小黃、雲林以南搭遊覽車

▲桃園機場爆逃難返國潮，防疫計程車一早排隊人潮塞爆。（圖／讀者提供）

記者賴文萱／台北報導

為因應大量返國民眾，桃園機場啟動擴大防疫專車應變計畫，以分區（北中南東）分業（計程車、租賃車、遊覽車）為原則規劃。其中，新竹以北安排搭乘計程車，雲林以南搭乘遊覽車，其餘搭乘租賃車。

根據今（19）日預報入境旅客8,881人，桃園機場防疫車隊安排400輛排班計程車、200輛租賃車，及50輛遊覽車接駁。但今日返國人潮眾多，桃機也啟動擴大防疫專車應變計畫。

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▲因應大量旅客搭車需求，桃機啟動防疫專車分區分業應變計畫。（圖／讀者提供）

從桃園機場入境的居家檢疫旅客請配合分流：



●往雙北、基隆、桃園、新竹→搭防疫計程車

●往苗栗、台中、彰化、南投、宜蘭、花蓮→搭防疫租賃車

●往雲林、嘉義、台南、高雄、屏東→搭乘防疫遊覽車（座位間隔），抵達目的縣市時，再由親友接送返家。



桃機表示，防疫車隊需全程配戴口罩，且乘客下車後，該車輛必須完成全車消毒的程序，才能再次載客，請旅客安心搭乘。

返國需居家檢疫的民眾，以自行駕車、親友接送為優先，因防疫車隊能量有限，怕旅客久候，惟不可搭乘大眾運輸工具，否則罰款10萬元至100萬元。