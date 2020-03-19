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元大S＆P原油正2近三日跌90%、淨值低於2元　達下市標準

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▲石油,原油。（圖／路透社）

▲原油近期價格暴跌。（圖／路透社）

記者周康玉／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）急速升溫，原油大國產量喬不攏，台灣連結商品ETF元大S&P原油正2（00672L）成受災戶，今（19）日開低走跌近三成，近三個營業日（3月16日、3月17日、3月18日）之基金平均單位淨資產價值為1.99元（已低於2元），已達下市標準。

元大投信指出，截至3月18日止，元大S&P原油正2 ETF（00672L）之單位淨資產價值為1.40元，使最近三個營業日（3月16日、3月17日、3月18日）之基金平均單位淨資產價值為1.99元，已低於2元。

請繼續往下閱讀...

依金管證期字1080322036號令規定：指數股票型期貨信託基金最近三個營業日平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達百分之九十，應報金管會核准後終止期貨信託契約。

元大投信表示，該基金已符合前述條件，近期將向金管會申請本基金信託契約終止，但仍須取得其核准後方能進行下市及清算程序。另外由於近期市場行情異常震盪，亦建請主管機關盱衡市場現況，審酌本檔基金是否需進行清算。

元大投信提醒，請投資人注意，近期由於原油市場波動劇烈，投資人交易本基金前務必審慎評估可能風險及自身風險承受度，並須特別注意當大幅溢價收斂後，ETF市價快速下跌之風險。

▼元大S&P原油正2要下市 。（圖／翻攝自元大投信官網）

▲▼元大S&P原油正2要下市 。（圖／翻攝自元大投信官網） 

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