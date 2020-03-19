台股盤中一度重挫近700點　顧立雄不排除祭出「限空令」

▲新冠肺炎疫情延燒，台股盤中一度重挫近700點，一舉創下3年半新低。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊全球股市，投資人恐慌情緒高漲，台股今（19）日盤中重挫近700點，創3年半新低，市場關注後續是否會祭出限空令，金管會主委顧立雄表示，將視市場情況不排除採取限空手段，同時也請保險局研議是否調整保險業資本適足率（RBC）的風險係數。

金管會昨限制借券賣出量，被外界視為打擊外資空頭，同時也放寬融資融券補繳自備款或保證金差額擔保品範圍，避免斷頭，外界關注若股市非理性下跌，後續是否會祭出限空令。

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金管會主委顧立雄受訪時指出，將視市場情況不排除，現在股市看起來有「過度恐慌」的情形，主要是昨天限制外國人入境、確診病例增加，對投資人的信心有所影響，尤其美股非常不穩定，近期漲跌常以千點起跳，常常觸及熔斷機制，而台股也跟著美股走，導致投資人信心不足。

不過，近期境外移入的肺炎確診病例越來越多，恐慌情緒持續蔓延，顧立雄呼籲，投資人對台股仍要有信心，不能否認疫情擴散影響終端需求的信心，但疫情終究有控制的一天，且各國嚴肅以對，紛紛採取封城、鎖國等措施，反而在短期內防堵疫情擴散，預期疫情和緩後，終端消費需求也會跟著恢復。

金管會上周起祭出鼓勵上市櫃公司執行庫藏股，但近期金融股跌深，後續是否會鬆綁資本適足率（RBC），顧立雄則說，目前尚未反映到執行庫藏股，目前看起來金控、銀行還可以，但保險業投入股市的RBC較大，因此請保險局研議是否進行調整。