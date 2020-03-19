市場恐慌性拋再現！金價下跌3%　創去年12月以來收盤新低

▲黃金17日短暫止跌回升，18日再次下跌。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

白宮宣布額外的經濟刺激措施，未能平息市場對新冠肺炎疫情造成經濟下行的擔憂，受此打擊，周二（17日）短暫止跌回升的金價周三收盤再次下跌。紐約4月黃金期貨18日收盤下跌47.9美元或3.1%，報每盎司1477.90美元，創去年12月中旬以來新低。

投資人賣出黃金獲取流動性的意願壓過貴金屬傳統上作為避險資產的吸引力。BMO基本金屬和貴金屬衍生品交易主管Tai Wong表示，金價持續受到市場避險恐慌的影響，價格回落至1500美元以下。「與大多數市場一樣，這裡的流動性受到嚴重損害，我們預期會持續看到看到情緒驅動的波動。」

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新冠肺炎疫情對全球經濟造成的破壞持續增加， 華爾街主要指數大跌，石油價格也持續下滑，投資人對高風險資產的興致疲軟。美股主要指數的下跌進一步打擊黃金，美元指數則升破100大關，為2017年4月來首見。投資者在股市及能源市場暴跌之際將金條變現以彌補追繳保證金，金價自上周日1700美元的高點下跌超過200美元，跌幅達12%。

OANDA資深市場分析師Edward Moya在報告中指出，川普是否能迅速通過其大規模的刺激政策將影響黃金在接下來幾個交易日中的波動。「如果國會無法迅速採取行動，如果金融危機重演，那對現金的爭奪將會持續下去。」

截至台北時間10點53分，4月黃金期貨上漲0.22%至每盎司1,481.1美元；5月白銀期貨上漲1.85%至每盎司11.99美元；4月鉑金期貨上漲1.07至611.5美元；6月鈀金期貨下跌1.39%至1,400美元