美加疫情／聯邦監獄首例確診「恐爆大感染」　國會2議員中鏢！

▲美國總統川普加緊應對新冠肺炎疫情。（圖／路透）



記者丁維瑀、陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在美國擴大，截至19日該國確診數已破9000大關，總統川普今日簽署1000億美元（約台幣3兆）的緊急紓困法案，內容包括讓民眾接受免費檢測、提供有薪假等。美國務院發言人則表示，19日將暫停多國的簽證服務。

美國會出現首例確診，佛州共和黨籍眾議員狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）表示他感染新冠肺炎。另外，（Ben McAdams）猶他州的民主黨籍眾議員麥克亞當斯（Ben McAdams）也中鏢，成為數小時內第二位感染的國會議員。

此外，川普政府18日向國會請求提撥5000億美元（約新台幣15.1兆元），發給所有納稅人以振興消費力，並提出另外500億美元借貸給美國重要支柱之一的航空業。►「4月開始大撒幣」

【12：09】

近1000萬名加州居民處於「就地避難」（shelter in place）的狀態。這代表除非進行如買藥、購買生活用品等必要活動，民眾都得待在家裡。

【11：38】

美國聯邦監獄首次發現確診，全美各地獄所內感染新冠肺炎的囚犯、工作人員人數持續增加。

【08：53】

美參議院通過「第二階段紓困法案」，川普也在同天稍後正式簽署生效，總額1000億美元（約新台幣3兆元）的資金，未來將用作國人免費病毒檢測、失業救助、病假和帶薪休假期間的薪水支付。►看更多