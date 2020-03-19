　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

刮刮樂滑出垃圾桶「驚見中了100萬」！彩券行終於找到人　幸運得主：當女兒教育基金

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台北市「高進發彩券行」找到刮刮樂百萬得主。（圖／記者楊絡懸攝）

▲台北市「高進發彩券行」找到刮刮樂百萬得主。百萬中獎人（右）當場包紅包致謝彩券行老闆，金額保密，現場也放鞭炮慶賀物歸原主。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

刮刮樂從垃圾桶紙箱「滑出來」，驚見刮中百萬元！位於台北市羅斯福路上的「高進發彩券行」表示，過年期間打烊時，看到一張「2000萬超級紅包」刮刮樂掉落在垃圾桶旁，撿起來發現刮中100萬元獎項卻遭人棄置，趕緊將這張刮刮樂送交警局，花了近2個月的時間，終於找到這名百萬獎金的失主。

這名刮刮樂百萬中獎人是一位約50多歲的男性顧客，19日上午現身彩券行感謝經銷商。他接受媒體訪問時，回顧當天的過程，那天摘逢年節假期，購買彩券的民眾很多，可能正因為如此，他刮完刮刮樂後，用電腦掃描時疑似發生失誤，沒有顯示通知，故以為自己沒有中獎，事後警方致電給他，他第一時間還以為是詐騙集團，直到獲得台灣彩券公司的確認，才恍然「一切都是真的」。

請繼續往下閱讀...

▲台北市「高進發彩券行」找到刮刮樂百萬得主。（圖／記者楊絡懸攝）

▲刮刮樂百萬得主接受訪問時表示，刮刮樂中獎過程相當曲折離奇。（圖／記者楊絡懸攝）

「我以為只是中了幾萬元，沒想到竟然是100萬元！」該名中獎男子透露，自己從來沒有中過大筆獎項，頂多中個3萬元，而且整件事情非常離奇，百萬獎金竟然能失而復得，讓他相當開心。他感謝彩券行老闆花費了寶貴時間找到他，因此他也當場包給老闆一個紅包，沾沾喜氣。

刮中100萬元，計畫要做什麼事情？中獎男子說，想用在寶貝女兒的教育基金上。他透露，其實自己不常買彩券或刮刮樂，通常是看到獎金加碼，才會臨時起意前往購買，這次也是新年佳節期間決定去買刮刮樂，試試手氣，整段中獎過程曲折離奇，也讓他又驚又喜。

「高進發彩券行」老闆姜村隆還原當時情境，他表示，過年期間很忙，那天發現民眾刮了一張2000元的刮刮樂，隨手一丟就放在桌上，被店員收入紙箱內，但驚奇的是，那張刮刮樂竟然從紙箱滑了出來，人來人往竟沒人發現，甚至有踩過的痕跡，直到晚上打烊，才覺得這張刮刮樂有點特別，一驗證，還真的中了100萬元。

▲台北市「高進發彩券行」找到刮刮樂百萬得主。（圖／記者楊絡懸攝）

▲「高進發彩券行」老闆姜村隆認為，疫情影響，彩券業績頂多掉10%。（圖／記者楊絡懸攝）

姜村隆說，為求公正起見，立即啟動台灣彩券的驗證機制，也請派出所協尋這位中獎人，包括透過監視器畫面、機器資料比對，確認沒有問題後，就透過警方通知中獎人領回這張刮刮樂，「我看了錄影畫面，真的很神奇，那張刮刮樂真的從箱子內滑了出來，如果當初沒有滑出來，可能就塞在紙箱裡一起丟掉了。」

反覆比對多次，將近花了2個月的時間，彩券行終於找到這位刮刮樂百萬中獎人。姜村隆表示，經銷商有誠信原則，一定要找到中獎人，物歸原主，之前也遇過類似的情形，中獎人若在現場，就會直接把刮刮樂還給當事人；這次是第3次被他遇到，能順利找到中獎人也讓他感到相當開心。

至於新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，是否有感受到彩券買氣變弱？姜村隆認為，彩券買氣在年後就會掉一點點，疫情則沒感受到多大影響，業績頂多掉10%，但他強調，每家彩券行都做好防疫措施，提供酒精讓消費者使用，店員在上班前也會量體溫，自備口罩，而且每兩小時就擦拭桌面，請民眾不用擔心。

ET快訊
LIVE／台股重挫、物資瘋搶　蔡英文親上火線發表「穩定民心」
澳洲宣布「非本國人禁入境」明晚實施　紐西蘭也強硬鎖國
獨家直擊／衛生紙山24分鐘清空！民眾賣場狂搬..下秒轉身搶購
全台百例確診地圖曝光！「台北26人最多」案例分布一次看
北部國小「委外廠館運動球友」疑染疫！校方急封閉場地、消毒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台股收盤暴跌537點！台積電重挫3.69%　大盤失守8700點

國際油價崩跌拖累元大S＆P原油正2　金管會研議配套可望暫緩下市！

最大避險基金橋水驚傳爆倉　官方出面駁斥「是謠言」

國際油價下探2字頭　綠委促中油設立「油價平穩基金」穩營運

澳洲央行再度降息1碼...澳幣匯價改寫10年新低！　換新台幣5萬多賺9600元

刮刮樂滑出垃圾桶「驚見中了100萬」！彩券行終於找到人　幸運得主：當女兒教育基金

謝金河：全球鎖國將重傷航空業！　不建議投資航空股

頂級酒店集團第一槍！文華東方全球員工減薪「為期三個月」

台股盤中一度重挫近700點　顧立雄不排除祭出「限空令」

元大S＆P原油正2近三日跌90%、淨值低於2元　達下市標準

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

新冠肺炎暴增23例　累積確診達百例

最搶眼花童！3腳柴蹦跳幸福臉入場 2人2柴走紅毯❤網：一家人好有愛

柴妹耳朵發炎「戴上頭套」很失落 爸見狀不捨：我們陪妳一起戴????

辰亦儒曝光「求婚曾之喬超甜過程」　曾交過汶萊女友：吳尊介紹的！

台股收盤暴跌537點！台積電重挫3.69%　大盤失守8700點

國際油價崩跌拖累元大S＆P原油正2　金管會研議配套可望暫緩下市！

最大避險基金橋水驚傳爆倉　官方出面駁斥「是謠言」

國際油價下探2字頭　綠委促中油設立「油價平穩基金」穩營運

澳洲央行再度降息1碼...澳幣匯價改寫10年新低！　換新台幣5萬多賺9600元

刮刮樂滑出垃圾桶「驚見中了100萬」！彩券行終於找到人　幸運得主：當女兒教育基金

謝金河：全球鎖國將重傷航空業！　不建議投資航空股

頂級酒店集團第一槍！文華東方全球員工減薪「為期三個月」

台股盤中一度重挫近700點　顧立雄不排除祭出「限空令」

元大S＆P原油正2近三日跌90%、淨值低於2元　達下市標準

歸台國人返家路迢迢！600輛防疫車隊難消化　桃機旅客排隊4hrs回不了家

搭小黃病毒不上身！帥醫拍片告訴你眉角「區分汙染手、乾淨手」超重要

台股收盤暴跌537點！台積電重挫3.69%　大盤失守8700點

還未開幕就加入「防疫飯店」！董事長：不是想不想做，而是該不該做

獨／賣場有什麼搬什麼！直擊24分鐘清空衛生紙山　眾傻眼...轉身搶購這東西

LIVE／台股重挫、物資瘋搶　蔡英文親上火線發表「穩定民心」談話

朴敏英、徐康俊同穿「奶奶風背心」　無害氣息激起異性好感度

韓國疫情更可怕！　柳賢振續留藍鳥春訓基地備戰

嚴防群聚感染！彰化102家長照住宿型機構　即日起禁止探視

現省1680元！台中長榮桂冠酒店住房依天數贈24小時免費租車

財經熱門新聞

快訊／台積電晚間證實1員工確診

台積電1員工確診！竹科回應了

即／美股又熔斷　道瓊暴跌1660點

雄獅旅遊現金剩2.7億　將採取一切手段存活下去

台積電員工染疫ADR暴跌8.59%　採分流上班

台股失守9000點大關！受驚道瓊跌破2萬點　早盤下跌222點

台積電員工確診...隔離30人！

十年線護盤機率高　台積電填息膠著

即／美股道瓊開盤暴跌1300點

年均獲利30%　他透露抓起漲點的祕密是這個

美國油價暴跌24%　創史上第三大單日跌幅

美國油價暴跌24%　創18年來新低

台積電員工染疫！股價重挫跌破235元

元大S&P原油正2近三日跌90%　要下市

更多熱門

相關新聞

以為中頭獎　他花光積蓄結局超悲劇

以為中頭獎　他花光積蓄結局超悲劇

越南一名28歲男子一直夢想自己能中頭獎，近來兌獎發現自己真的中高達越南盾180億元（約台幣2352萬元）的頭獎，開心宴請親朋好友吃飯，瞬間就把辛苦存的越南盾2,800萬元（約新台幣3.6萬）積蓄花光，結果要領獎時才發現，自己竟然把數字看錯，結果根本就沒有中獎。

刮刮樂棋開得勝搶市　頭獎200萬有3個

刮刮樂棋開得勝搶市　頭獎200萬有3個

做5年要離職　老闆「塞2萬元紅包」給肯定

做5年要離職　老闆「塞2萬元紅包」給肯定

路邊現「紅包捆口罩」！民俗專家氣死回應

路邊現「紅包捆口罩」！民俗專家氣死回應

彩券扔桌上一個月　爽中2202萬元

彩券扔桌上一個月　爽中2202萬元

關鍵字：

台灣彩券刮刮樂中獎百萬紅包大紅包彩券

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

案54被爆回台「連玩3夜店」　名嘴笑：挫咧等

桃機湧萬人返國潮　防疫車隊排爆了

遭開3槍推下山！她最後合照放閃文：你沒外面說的糟糕

屏東男心情不好拔鐮刀猛砍路人！她噴血苦求：救我

「病毒試劑」摔破！機場檢疫所緊急關閉

獨／直擊好市多搶購潮！闖3關...結帳長龍嘆：與櫃檯的距離

《李屍朝鮮》播兩季要改劇名

20多歲女和夫峇里島自由行7天！曾喉嚨痛入境疑未通報

快訊／侯友宜宣布：新北市20日起關閉封閉型運動場館兩週

泡麵罐頭之亂來襲！全聯貨架空一半

熊熊正牌男友曝光！爆1女沾5男

頭髮掛在竹林隨風飄…三峽女身中3槍被推下山！

嫩妹全身遭電擊棒「伺候」淒厲慘叫　業者謊已停辦

熊熊激吻言明澔爆假戲真做！經紀人回應了

應召女飛不過來了！月入30萬→7000元老雞頭轉行外送員

更多

最夯影音

更多
生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊
經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面