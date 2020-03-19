刮刮樂滑出垃圾桶「驚見中了100萬」！彩券行終於找到人　幸運得主：當女兒教育基金

▲台北市「高進發彩券行」找到刮刮樂百萬得主。百萬中獎人（右）當場包紅包致謝彩券行老闆，金額保密，現場也放鞭炮慶賀物歸原主。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

刮刮樂從垃圾桶紙箱「滑出來」，驚見刮中百萬元！位於台北市羅斯福路上的「高進發彩券行」表示，過年期間打烊時，看到一張「2000萬超級紅包」刮刮樂掉落在垃圾桶旁，撿起來發現刮中100萬元獎項卻遭人棄置，趕緊將這張刮刮樂送交警局，花了近2個月的時間，終於找到這名百萬獎金的失主。

這名刮刮樂百萬中獎人是一位約50多歲的男性顧客，19日上午現身彩券行感謝經銷商。他接受媒體訪問時，回顧當天的過程，那天摘逢年節假期，購買彩券的民眾很多，可能正因為如此，他刮完刮刮樂後，用電腦掃描時疑似發生失誤，沒有顯示通知，故以為自己沒有中獎，事後警方致電給他，他第一時間還以為是詐騙集團，直到獲得台灣彩券公司的確認，才恍然「一切都是真的」。

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▲刮刮樂百萬得主接受訪問時表示，刮刮樂中獎過程相當曲折離奇。（圖／記者楊絡懸攝）

「我以為只是中了幾萬元，沒想到竟然是100萬元！」該名中獎男子透露，自己從來沒有中過大筆獎項，頂多中個3萬元，而且整件事情非常離奇，百萬獎金竟然能失而復得，讓他相當開心。他感謝彩券行老闆花費了寶貴時間找到他，因此他也當場包給老闆一個紅包，沾沾喜氣。

刮中100萬元，計畫要做什麼事情？中獎男子說，想用在寶貝女兒的教育基金上。他透露，其實自己不常買彩券或刮刮樂，通常是看到獎金加碼，才會臨時起意前往購買，這次也是新年佳節期間決定去買刮刮樂，試試手氣，整段中獎過程曲折離奇，也讓他又驚又喜。

「高進發彩券行」老闆姜村隆還原當時情境，他表示，過年期間很忙，那天發現民眾刮了一張2000元的刮刮樂，隨手一丟就放在桌上，被店員收入紙箱內，但驚奇的是，那張刮刮樂竟然從紙箱滑了出來，人來人往竟沒人發現，甚至有踩過的痕跡，直到晚上打烊，才覺得這張刮刮樂有點特別，一驗證，還真的中了100萬元。

▲「高進發彩券行」老闆姜村隆認為，疫情影響，彩券業績頂多掉10%。（圖／記者楊絡懸攝）

姜村隆說，為求公正起見，立即啟動台灣彩券的驗證機制，也請派出所協尋這位中獎人，包括透過監視器畫面、機器資料比對，確認沒有問題後，就透過警方通知中獎人領回這張刮刮樂，「我看了錄影畫面，真的很神奇，那張刮刮樂真的從箱子內滑了出來，如果當初沒有滑出來，可能就塞在紙箱裡一起丟掉了。」

反覆比對多次，將近花了2個月的時間，彩券行終於找到這位刮刮樂百萬中獎人。姜村隆表示，經銷商有誠信原則，一定要找到中獎人，物歸原主，之前也遇過類似的情形，中獎人若在現場，就會直接把刮刮樂還給當事人；這次是第3次被他遇到，能順利找到中獎人也讓他感到相當開心。

至於新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，是否有感受到彩券買氣變弱？姜村隆認為，彩券買氣在年後就會掉一點點，疫情則沒感受到多大影響，業績頂多掉10%，但他強調，每家彩券行都做好防疫措施，提供酒精讓消費者使用，店員在上班前也會量體溫，自備口罩，而且每兩小時就擦拭桌面，請民眾不用擔心。