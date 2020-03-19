謝金河：全球鎖國將重傷航空業！　不建議投資航空股

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／ETtoday資料照）

記者謝仁傑／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河昨（18）晚在臉書發文指出，美股18日開盤又重挫千點，波音航空一開盤就大跌逾兩成，最低跌至98美元；而台灣的華航最慘已跌到5.95元，長榮航空也重挫到剩8.51元。華航市值僅剩325億元，長榮航空也只剩415億元。

謝金河認為，對照航空公司要維持龐大的機隊、機組成員，加上風險及變數特多，向來不贊成投資航空股。他指出，股神巴菲特最喜歡航空股，巴菲特這次買進達美航空（DAL），這次疫情重擊，股價從63.43跌到27.01美元，18日開盤就重跌12%以上。

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美國航空（AAl）也從59.08跌到只剩下12美元，聯合航空（UAL）更是從97.85跌到26.78美元。除了美國三大航空公司股價慘跌外，全球一起鎖國，每一個飛機場停滿了飛不出去的班機，航空公司股價大跌，減班、裁員，會像滾雪球般愈來愈慘烈。民營航空公司可能會倒閉，剩下的由國家苦撑，這是艱難的國家主權產業。

▲全球施行鎖國政策，對航空業造成重擊。（圖／記者林敬旻攝）

謝金河提及星宇航空宣布暫時停航到4月。創辦人張國煒追隨其父張榮發的腳步，拿著父親的遺產投向他熱愛的航空業，沒想到才剛剛踏出第一步就遇到大風大浪，所幸才剛剛起步，損失不會太大。

謝金河認為航空股不能投資，但波音100美元以下可以找買點，波音去年因為737Max的問題，股價從460美元跌下來，現在股價破百，已經下跌78%。全球商用飛機製造商只有空中巴士及波音，波音也代表美國的國家隊，如果波音垮了，美國也剩半條命了。

他強調這次航空業大浩劫，全球鎖國，油價可能下探20美元，產油國家會受重傷，航空業的慘況也可能出乎大家預料。



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