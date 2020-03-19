　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

謝金河：全球鎖國將重傷航空業！　不建議投資航空股

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼謝金河。（圖／ETtoday資料照）

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／ETtoday資料照）

記者謝仁傑／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河昨（18）晚在臉書發文指出，美股18日開盤又重挫千點，波音航空一開盤就大跌逾兩成，最低跌至98美元；而台灣的華航最慘已跌到5.95元，長榮航空也重挫到剩8.51元。華航市值僅剩325億元，長榮航空也只剩415億元。

謝金河認為，對照航空公司要維持龐大的機隊、機組成員，加上風險及變數特多，向來不贊成投資航空股。他指出，股神巴菲特最喜歡航空股，巴菲特這次買進達美航空（DAL），這次疫情重擊，股價從63.43跌到27.01美元，18日開盤就重跌12%以上。

請繼續往下閱讀...

美國航空（AAl）也從59.08跌到只剩下12美元，聯合航空（UAL）更是從97.85跌到26.78美元。除了美國三大航空公司股價慘跌外，全球一起鎖國，每一個飛機場停滿了飛不出去的班機，航空公司股價大跌，減班、裁員，會像滾雪球般愈來愈慘烈。民營航空公司可能會倒閉，剩下的由國家苦撑，這是艱難的國家主權產業。

▲武漢台商專機返台，第一架華航班機進入機棚。（圖／記者林敬旻攝）

▲全球施行鎖國政策，對航空業造成重擊。（圖／記者林敬旻攝）

謝金河提及星宇航空宣布暫時停航到4月。創辦人張國煒追隨其父張榮發的腳步，拿著父親的遺產投向他熱愛的航空業，沒想到才剛剛踏出第一步就遇到大風大浪，所幸才剛剛起步，損失不會太大。

謝金河認為航空股不能投資，但波音100美元以下可以找買點，波音去年因為737Max的問題，股價從460美元跌下來，現在股價破百，已經下跌78%。全球商用飛機製造商只有空中巴士及波音，波音也代表美國的國家隊，如果波音垮了，美國也剩半條命了。

他強調這次航空業大浩劫，全球鎖國，油價可能下探20美元，產油國家會受重傷，航空業的慘況也可能出乎大家預料。


＃ 搶購 75％ 酒精在這裡！！！

謝金河／嚴酷的疫情生存戰　誰能倖存？
謝金河／大浪打過來　越靠攏政治的越早趴下
謝金河：體質不好的企業小心了！台股跌落萬點　逾500檔跌破浄值

ET快訊
LIVE／台股重挫、物資瘋搶　蔡英文親上火線發表「穩定民心」
澳洲宣布「非本國人禁入境」明晚實施　紐西蘭也強硬鎖國
獨家直擊／衛生紙山24分鐘清空！民眾賣場狂搬..下秒轉身搶購
全台百例確診地圖曝光！「台北26人最多」案例分布一次看
北部國小「委外廠館運動球友」疑染疫！校方急封閉場地、消毒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台股收盤暴跌537點！台積電重挫3.69%　大盤失守8700點

國際油價崩跌拖累元大S＆P原油正2　金管會研議配套可望暫緩下市！

最大避險基金橋水驚傳爆倉　官方出面駁斥「是謠言」

國際油價下探2字頭　綠委促中油設立「油價平穩基金」穩營運

澳洲央行再度降息1碼...澳幣匯價改寫10年新低！　換新台幣5萬多賺9600元

刮刮樂滑出垃圾桶「驚見中了100萬」！彩券行終於找到人　幸運得主：當女兒教育基金

謝金河：全球鎖國將重傷航空業！　不建議投資航空股

頂級酒店集團第一槍！文華東方全球員工減薪「為期三個月」

台股盤中一度重挫近700點　顧立雄不排除祭出「限空令」

元大S＆P原油正2近三日跌90%、淨值低於2元　達下市標準

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

新冠肺炎暴增23例　累積確診達百例

最搶眼花童！3腳柴蹦跳幸福臉入場 2人2柴走紅毯❤網：一家人好有愛

柴妹耳朵發炎「戴上頭套」很失落 爸見狀不捨：我們陪妳一起戴????

辰亦儒曝光「求婚曾之喬超甜過程」　曾交過汶萊女友：吳尊介紹的！

台股收盤暴跌537點！台積電重挫3.69%　大盤失守8700點

國際油價崩跌拖累元大S＆P原油正2　金管會研議配套可望暫緩下市！

最大避險基金橋水驚傳爆倉　官方出面駁斥「是謠言」

國際油價下探2字頭　綠委促中油設立「油價平穩基金」穩營運

澳洲央行再度降息1碼...澳幣匯價改寫10年新低！　換新台幣5萬多賺9600元

刮刮樂滑出垃圾桶「驚見中了100萬」！彩券行終於找到人　幸運得主：當女兒教育基金

謝金河：全球鎖國將重傷航空業！　不建議投資航空股

頂級酒店集團第一槍！文華東方全球員工減薪「為期三個月」

台股盤中一度重挫近700點　顧立雄不排除祭出「限空令」

元大S＆P原油正2近三日跌90%、淨值低於2元　達下市標準

歸台國人返家路迢迢！600輛防疫車隊難消化　桃機旅客排隊4hrs回不了家

搭小黃病毒不上身！帥醫拍片告訴你眉角「區分汙染手、乾淨手」超重要

台股收盤暴跌537點！台積電重挫3.69%　大盤失守8700點

還未開幕就加入「防疫飯店」！董事長：不是想不想做，而是該不該做

獨／賣場有什麼搬什麼！直擊24分鐘清空衛生紙山　眾傻眼...轉身搶購這東西

LIVE／台股重挫、物資瘋搶　蔡英文親上火線發表「穩定民心」談話

朴敏英、徐康俊同穿「奶奶風背心」　無害氣息激起異性好感度

韓國疫情更可怕！　柳賢振續留藍鳥春訓基地備戰

嚴防群聚感染！彰化102家長照住宿型機構　即日起禁止探視

現省1680元！台中長榮桂冠酒店住房依天數贈24小時免費租車

財經熱門新聞

快訊／台積電晚間證實1員工確診

台積電1員工確診！竹科回應了

即／美股又熔斷　道瓊暴跌1660點

雄獅旅遊現金剩2.7億　將採取一切手段存活下去

台積電員工染疫ADR暴跌8.59%　採分流上班

台股失守9000點大關！受驚道瓊跌破2萬點　早盤下跌222點

台積電員工確診...隔離30人！

十年線護盤機率高　台積電填息膠著

即／美股道瓊開盤暴跌1300點

年均獲利30%　他透露抓起漲點的祕密是這個

美國油價暴跌24%　創史上第三大單日跌幅

美國油價暴跌24%　創18年來新低

台積電員工染疫！股價重挫跌破235元

元大S&P原油正2近三日跌90%　要下市

更多熱門

相關新聞

大陸坐牢20年返台無家可歸　他在警局門口待整夜

大陸坐牢20年返台無家可歸　他在警局門口待整夜

北市1名男子因在大陸服刑被關20多年，近期服刑期滿後釋放，18日晚上返回北投住處，卻遭家人拒絕他返家隔離，該名男子只能待在北投分局大門口，由警方出面提供餐點以及茶水給男子食用，並持續聯繫其他家屬將人帶回。

LIVE／疫情肆虐　蔡英文13：30敞廳談話穩定民心

LIVE／疫情肆虐　蔡英文13：30敞廳談話穩定民心

頂級酒店集團第一槍！文華東方全球員工減薪「為期三個月」

頂級酒店集團第一槍！文華東方全球員工減薪「為期三個月」

國安基金授權進場？陳其邁19日下午召開國安基金臨時會討論

國安基金授權進場？陳其邁19日下午召開國安基金臨時會討論

林佳龍Cosplay談紓困！分飾多角

林佳龍Cosplay談紓困！分飾多角

關鍵字：

新冠肺炎新冠病毒武漢肺炎武漢病毒COVID-19謝金河航空業長榮華航星宇波音巴菲特股市股盤台股

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

案54被爆回台「連玩3夜店」　名嘴笑：挫咧等

桃機湧萬人返國潮　防疫車隊排爆了

遭開3槍推下山！她最後合照放閃文：你沒外面說的糟糕

屏東男心情不好拔鐮刀猛砍路人！她噴血苦求：救我

「病毒試劑」摔破！機場檢疫所緊急關閉

獨／直擊好市多搶購潮！闖3關...結帳長龍嘆：與櫃檯的距離

《李屍朝鮮》播兩季要改劇名

20多歲女和夫峇里島自由行7天！曾喉嚨痛入境疑未通報

快訊／侯友宜宣布：新北市20日起關閉封閉型運動場館兩週

泡麵罐頭之亂來襲！全聯貨架空一半

熊熊正牌男友曝光！爆1女沾5男

頭髮掛在竹林隨風飄…三峽女身中3槍被推下山！

嫩妹全身遭電擊棒「伺候」淒厲慘叫　業者謊已停辦

熊熊激吻言明澔爆假戲真做！經紀人回應了

應召女飛不過來了！月入30萬→7000元老雞頭轉行外送員

更多

最夯影音

更多
生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊
經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面