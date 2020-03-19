台灣精品選拔開跑 貿協廣邀台灣產業175家企業加入

▲台灣精品選拔台北場吸引175家企業參與。（圖／貿協提供）

記者余弦妙／台北報導

台灣產業界奧斯卡「台灣精品獎」今年邁入第29屆，為使更多台灣企業掌握參選訣竅，經濟部國際貿易局委由外貿協會，於全台舉辦一系列說明會，首場於18日在台北國際會議中心舉行，吸引175家企業、267人到場聆聽。

外貿協會秘書長葉明水表示，台灣精品獎是每年由國內外超過100名評審，依據研發、設計、品質、行銷四大專業領域，並加入台灣產製考量，經過多方嚴謹的評選過程挑出最具創新及優質的產品，獲獎企業可獲得由政府資源及外貿協會宣傳推廣至國際市場。

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而今年度在數位創新的做法部份，以製作數位台灣精品館及數位366年曆，藉由360度環物及3D建模方式，搭配AR及VR，將第28屆418件臺灣精品的產品，如身臨其境的方式呈現予全球市場，即使在此刻疫情發展的時期，也能順利協助台灣精品廠商推廣國際市場。

獲獎企業宏碁指出，對台灣企業而言，獲得台灣精品獎就代表獲得國家肯定，宏碁也持續追蹤消費者滿意度及優化產品及服務，以累積國際消費者的品牌忠誠度。創意興業執行長趙大慶則分享，剛獲獎台灣精品獎就積極參與台灣精品的各項推廣活動，有效提升公司品牌形象在國際市場的知名度。

今年台灣精品選拔於3月16日至6月22日開放線上報名，說明會接下來於台中、台南、高雄、新竹、桃園等地辦理，每場並安排獲獎經驗豐富的企業分享攻略心得。