感嘆時薪不如工讀生！王璿禎轉職房仲成功　年薪飆破百萬

▲永慶房屋王璿禎成功轉職房仲，享受工作與生活平衡。

圖、文／永慶房屋提供

擁有一雙明亮大眼的永慶房屋資深業務經理王璿禎，加入永慶房屋前在安親班擔任老師兼行政主管，雖然穩定，但十分忙碌、工時極長，王璿禎回想：「某天路過超商看到徵人廣告，想說我也把薪水換算成時薪看看，一算才發現我的時薪竟然不如工讀生！」這讓我重新開始思考工作的價值與未來的出路，感謝當時我有下定決心改變自己，讓我現在可以擁有年薪百萬的工作。

薪水與付出不成比例 決心挑戰高薪業務

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王璿禎原本在新竹安親班工作約5年的時間，起初每天工時約8小時，後來晉升主管加薪5千元，但每天工作時間卻變成原本的兩倍，從早上8點進安親班，到晚上8點小朋友都離開後，才有時間處理行政工作，回到家通常都已經凌晨了，在薪水與付出不成比的情況下，王璿禎開始尋找新工作方向。

王璿禎說：「在找工作的時候，對於轉換跑道需要重頭學起這一點感到有點擔心，剛好在人力銀行網站上看到永慶房屋徵才廣告，發現永慶房屋針對新進人員會有完整的『360小時教育訓練』，還有安排專屬學長姊一對一教學的『師徒達人』制度，讓我下定決心北上挑戰房仲經紀人的工作。」

▲永慶房屋的「師徒達人」制度與公司給予完善的資源，讓王璿禎（右二）對工作快速上手，在入職第一個月就有成交業績。

專屬學長姐無私傳授 快速上手繳出漂亮成績單

王璿禎剛進到永慶房屋門市時，店長已先安排一位專屬學長帶她，王璿禎說：「平時學長除了會規劃房產及稅法等專業知識的教學，在帶客戶看房時也會主動帶我一起去，並一一的做示範，包括：沿路介紹房子與周邊環境設施、跟客戶碰面後的各種應對等，針對客戶的提問，學長事後也會詳細說明，傳授服務心法，讓我很快就上手。」

而面對高資產客戶時，王璿禎說：「學長會特別分享如何去服務老闆等級的客戶，像是要多看商業雜誌、多了解國際情勢、經濟趨勢等，才能跟客戶有共同的話題；也要多學習關於資產配置、理財及節稅的相關知識，才能符合客戶的需求。」在學長與店內同仁的協助下，讓王璿禎即便才剛接觸房仲業約1個月的時間，就已快速上手，並繳出第一筆成交業績。

▲永慶房屋「彈性工作8小時」制度，讓王璿禎（左二）工作之餘能享受生活。

永慶彈性工作8小時制度 年薪百萬也能享受人生

現在才30歲出頭的王璿禎不僅已是年薪百萬的「i+智慧經紀人」，更經常帶著全家人出國遊玩，證明百萬年薪≠高工時！王璿禎開心的說：「很多人都覺得我百萬年薪工時一定很長，但事實是，永慶房屋『彈性工作8小時』的制度讓我即便與家人分隔兩地，依然可以時常相聚，下班後回新竹老家，隔天還能跟家人吃完早餐後再進公司上班。」最後王璿禎也對正在思考轉職的人信心喊話：「永慶房屋的制度跟平台真的很適合想要轉換跑道的人加入，我很慶幸當時踏出這一步，才有現在的成就！」

▲永慶房屋王璿禎成功轉職，年薪破百萬，2019年更榮獲年度風雲經紀人獎項。

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