台積員工染「疫」 經長沈榮津：非產線員工、不影響產能

▲台積電一名員工確診新冠肺炎（COVID-19），經濟部長沈榮津肯定產業界快速啟動防疫措施。（圖／路透社）

記者林淑慧／台北報導

晶圓代工龍頭台積電一名員工確診新冠肺炎（COVID-19），經濟部長沈榮津今（19）日表示，染疫者非產線員工，不影響台積電產能，另台積電啟動分組辦公營運模式，肯定產業界對於防疫的重視，防疫措施應變很快，疫情不會影響公司營運。

立法院經濟委員會今天審查國營事業台糖、中油預算案，邀請經濟部長沈榮津、中油董事長歐嘉瑞、台糖董事長陳昭義列席報告並備質詢，國內產業受到疫情衝擊現況，備受朝野立委關注。

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台積電是全球晶圓代工龍頭，市占超過五成，客戶涵蓋蘋果、高通、海思、輝達等一線大廠，昨（18）日晚間公告，有一名員工確診新冠肺炎，牽連近距離接觸約30人，消息一出震撼高科技業界。

對此，沈榮津表示，經濟部已進一步了解台積電員工染疫情況，該名員工並非產線員工，台積電也對於染疫員工密切接觸的30名員工，採取14天居家隔離，公司已啟動分組辦公營運模式，看到產業界對防疫方面很重視。

台積電表示，以防疫安全及保護員工健康為首要考量，在現有防疫相關規定外，公司決議將啟動分組辦公營運模式。台灣地區員工於參加會議、訓練、或身處公共區域期間一律全程配戴口罩。