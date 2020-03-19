央行降息關你我什麼事　一文秒懂！

▲ 央行總裁楊金龍。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

央行政策利率自2016年第二季以來已連14凍，考量到近期新冠肺炎疫情帶來的經濟衝擊，以及各國皆維持貨幣寬鬆政策等因素，央行也於今（19）日宣布降息1碼，終結連續14季凍漲。然而，降息對於民眾來說有何影響，對於經濟活動又有何幫助呢?

降息意義

請繼續往下閱讀...

當經濟發生停滯，甚至是走向衰退時，各國央行為了刺激經濟，會對市場注入更多流動性資金。透過降息，讓銀行跟央行借貸資金的成本更低，可以有更多資金釋出到市場借給企業或民眾，刺激經濟發展與消費動能。

降息對股市影響

通常降息會連帶對股市有正向作用，部分資金會投入到股市當中，錢多了，就越容易促使股市向上發展。

降息對匯率影響

降息會使該國貨幣貶值，因銀行也會跟進央行降息，調降存款利率，會讓資金流出到更高報酬率的市場或國家（例如流向利率較高的國家），會形成把手中新台幣換成美元或其他國家貨幣，這會導致新台幣走弱走貶。

降息對通膨、物價影響

降息使市場上流動資金變多，會刺激消費力道（需求增加），但若是商品供應量未增加（供給固定），導致需求大於供給，就可能會造成物價升高、通膨增溫的現象，簡單來說，就好比鈔票越印越多，越不值錢，要買同樣一件東西，可能需要花更多的錢。

這也是各國央行不願意輕易降息，避免通貨膨脹的原因之一。

降息對借貸影響

降息後，銀行的放貸利率隨之降低，因此不論個人或是企業，借錢都會變得更加容易。

降息對儲蓄影響

對於儲蓄者來說，因放在銀行的錢能獲得的利息減少，存錢就變得沒有吸引力，可能會使民眾選擇拿出來消費，或是轉移到投資商品上面。企業也一樣，可能會選擇投資，降低存款現金部位。