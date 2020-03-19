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疫情關閉工廠「空氣品質反而變好」　美專家：可能救7.7萬條人命

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▲▼ 武漢肺炎／湖北封城。（圖／路透）

▲疫情爆發各地封城，專家發現反而因此改善空汙問題。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）全球大流行，目前全球確診總數已突破20萬，雖然疫情導致工廠停工、各地紛紛封城，卻有專家發現，因為疫情意外改善空氣品質、減少碳排量，反而可能挽救4,000名5歲以下孩童，以及73,000名70歲以上老人的性命。

美國史丹福大學地球系統科學教授伯克(Marshall Burke)，近來根據美國機構所蒐集的中國4城市數據（北京、上海、成都和廣州）測量PM2.5含量，發現自疫情爆發以來，中國近2個月的空氣汙染值顯著下降，他在G-Feed部落格上發表文章表示，「我估算出，經濟動盪導致中國空汙減少，可能挽救更多的性命，是目前因疫情而死亡的人數20倍。」

柏克認為，像北京等北方城市，以往汙染大部分來自於冬季取暖，而上海、武漢等南方城市，冬季汙染則來自汽車與工廠，如今受到疫情影響，汙染數據下降非常明顯，而根據他的計算結果，這2個月的空氣改善可能拯救中國1,400名至4,000名5歲以下孩童，以及51,700至73,000名70歲以上老人的生命。

柏克強調，儘管他的估算結果顯示，空汙有可能大大減少死亡率，但他並沒有要鼓吹「疫情大流行對人類健康有益」的錯誤見解，因為疫情對於人類以及整體社會所帶來的短期或長期等負面影響，還是有可能大大超過空汙變化造成的健康益處，只是希望研究能夠提醒大眾，「我們現在的生活型態，已對我們的健康造成了難以挽回的巨大影響。」

▼目前義大利等地死亡案例增加，專家強調他的研究並沒有在鼓吹「疫情對健康有益」的謬論。（圖／路透社）

▲▼義大利新冠肺炎的死亡率高。（圖／路透）

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