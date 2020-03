疫情關閉工廠「空氣品質反而變好」　美專家：可能救7.7萬條人命

▲疫情爆發各地封城,專家發現反而因此改善空汙問題。(圖/路透社)

新冠肺炎(COVID-19)全球大流行,目前全球確診總數已突破20萬,雖然疫情導致工廠停工、各地紛紛封城,卻有專家發現,因為疫情意外改善空氣品質、減少碳排量,反而可能挽救4,000名5歲以下孩童,以及73,000名70歲以上老人的性命。

美國史丹福大學地球系統科學教授伯克(Marshall Burke),近來根據美國機構所蒐集的中國4城市數據(北京、上海、成都和廣州)測量PM2.5含量,發現自疫情爆發以來,中國近2個月的空氣汙染值顯著下降,他在G-Feed部落格上發表文章表示,「我估算出,經濟動盪導致中國空汙減少,可能挽救更多的性命,是目前因疫情而死亡的人數20倍。」

柏克認為,像北京等北方城市,以往汙染大部分來自於冬季取暖,而上海、武漢等南方城市,冬季汙染則來自汽車與工廠,如今受到疫情影響,汙染數據下降非常明顯,而根據他的計算結果,這2個月的空氣改善可能拯救中國1,400名至4,000名5歲以下孩童,以及51,700至73,000名70歲以上老人的生命。

柏克強調,儘管他的估算結果顯示,空汙有可能大大減少死亡率,但他並沒有要鼓吹「疫情大流行對人類健康有益」的錯誤見解,因為疫情對於人類以及整體社會所帶來的短期或長期等負面影響,還是有可能大大超過空汙變化造成的健康益處,只是希望研究能夠提醒大眾,「我們現在的生活型態,已對我們的健康造成了難以挽回的巨大影響。」

