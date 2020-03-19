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國安基金17時開會討論是否進場護盤　先讓財長出席討論央行是否降息！

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▲▼受美股前一交易日大跌近3000點影響，台股3/17一開盤即重挫三百多點，隨後跌勢放緩大盤緩步上揚，跌幅收斂。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股重挫，國安基金也決定開會討論是否進場護盤。（資料照／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情大爆發，美股道瓊工業指數暴跌逾1300點，跌破2萬點關卡，台股今（19）日早盤一度重挫逾400點，摜破9,000點大關，國安基金也決定召開臨時會，今（19）日下午先等央行理監事會議結束後，再召開會討論是否進場護盤。

之所以要先等央行理監事會議結束，主要是國安基金委員、財政部長蘇建榮，也是央行理事，因此要等他先開完央行理監事會，再召開國安基金委員會，時間預計要到下午近5點左右。

請繼續往下閱讀...

國安基金表示，近期新冠肺炎疫情持續擴散，引發投資人就疫情能否有效控制及全球經濟動能衰退之不安心理，全球股市跌勢未止。

根據國安基金進出歷史資料顯示，國安基金進場的最高點指數是2000年8600點，而目前台股指數大約在8700點左右。

國安基金表示，考量近期股市大幅下挫，似有顯著影響民眾信心情事，將依國安基金設置及管理條例第8條規定，今日召開臨時委員會議，就國內外疫情進展、經濟情勢及金融資本市場動態充分討論，如認有資本市場及其他金融市場失序或損及國家安定之虞等情事，將採行必要措施，達成穩定國內股市之任務。

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