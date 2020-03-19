「白種人」染新冠病毒風險較高！博士曝歐美爆發特別快　他驚：陰謀論

▲歐洲疫情嚴峻。（圖／路透）

網搜小組／劉維榛報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在歐洲淪陷，第二大疫區義大利死亡人數2978，直逼中國的3130例。《關鍵時刻》發現一份美國研究報告，指出新冠狀病毒疑似專挑白種人、老菸槍、老年人。至於為何歐洲傳染力如此嚴重？化學博士陳耀寬認為，白種人的2種受體特別容易與病毒結合。

東森節目《關鍵時刻》來賓牛津大學化學博士陳耀寬指出，冠狀病毒有一個S蛋白，「它就是要人體的受體，來攻擊到人」，而美國南卡羅萊納大學（University of South Carolina）的研究員Guoshuai Cai發現，宿主細胞裡面的三種受體最容易跟新冠病毒結合，分別是ACE2、DC-SIGN和L-SIGN。

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陳耀寬指出，這些受體坐落在超過60歲長輩、白種人、癮君子，且DC-SIGN和L-SIGN「白種人特別多」，而黃種人這些受體比較少，因此推論疫情才在歐美大擴散、傳染數度特別快。

▲白種人染新冠病毒風險較高！（圖／翻攝關鍵時刻 YouTube）

對此，網路評論家林冠任在臉書直呼，「昨晚腦洞大開，說病毒如果是人工製造有沒有可能在製造之初，就針對白種人基因？」、「因此新冠病毒一到歐洲，就整個爆發氾濫，並非沒有道理。看來這次腦洞開的並沒有錯，換句話說如果要講陰謀論，確實是有其可能性的。」

底下網友熱議，「不過NBA都中黑人？！」、「我常在想像電腦很多病毒都是防毒公司放的，如果造上面所說情況，現在應該早就有疫苗，只是暫時不讓人知道。」

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